Les rencontres de l’Échappée sur les bords de la Garonne

Le village devient un haut lieu de pèlerinage sous l’impulsion de l’évêque Bertrand de Got, futur pape Clément V, qui décide de transformer la cathédrale et d’y installer les reliques de son prédécesseur, l’évêque Bertrand de l’Isle canonisé au XIIIe siècle, afin de faire venir des fidèles. Un plongeon dans l’histoire avec Aurore Morisse, l’invitée d’Adrien Joveneau, pour cette première Échappée belge. "Le village médiéval est classé au patrimoine de l’UNESCO car c’est un passage important sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On peut y admirer son imposante cathédrale, Sainte-Marie, construite au Xe siècle avec son orgue le plus important d’Europe qui mesure 16 mètres de haut et son chœur avec ses 66 stalles sculptées dans le chêne."

Une entrepreneuse dans l’âme

L’antiquaire liégeoise, devenue notamment célèbre pour sa participation dans l’émission Affaire Conclue, enfourche ainsi son vélo pour la première étape du parcours à la découverte de la vallée de la Garonne.

"J’ai toujours aimé les voyages mais je n’étais encore jamais venue dans la région du sud-ouest, c’est une découverte pour moi", confie-t-elle. Mais au-delà du palmarès qu’on lui connaît, qui es-tu Aurore Morisse ? "À 14 ans, je me retrouve mannequin sans que ce soit vraiment une vocation. Je pars vivre à Milan tout en continuant mes études et en enchaînant des petits boulots pour gagner ma vie. Après mes études, je me rends compte que travailler pour quelqu’un ce n’est pas fait pour moi. Je vais donc frapper à la porte de mes parents antiquaires pour bosser avec eux. Mais j’avais besoin d’être indépendante. Je suis une entrepreneuse dans l’âme. C’est pour cette raison que j’ai ouvert ma propre boutique au cœur de la cité ardente."

À 32 ans, Aurore Morisse est l’antiquaire la plus jeune de Belgique et porte haut et fort son amour pour Liège, ses couleurs et sa belgitude. Jusque sur les bords de la Garonne d’ailleurs. "J’ai visité 62 pays mais j’ai toujours eu envie de parcourir un bout du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis contente de faire partie de cette belge aventure pour ainsi boucler la boucle."

La vie en rose et… en bleu

Oui, Toulouse c’est la ville rose et personne ne dément ça. Il suffit de lever les yeux et regarder les bâtiments en pierres roses pour s’en rendre compte. Mais la Ville rose mise également sur le bleu. Le bleu du ciel mais aussi celui de la couleur pastel. Ysatis tinctoria… Un nom latin pas évident à prononcer mais derrière lui se cache une plante, le pastel.

Connu dès l’Antiquité pour ses vertus médicinales, le pastel doit également sa réputation à la jolie couleur bleue que ses feuilles permettent d’obtenir. Une couleur végétale unique qui devient même au fil de l’histoire la teinte royale qui habille les rois de France. Le pays de Cocagne devient ainsi au fil des années très réputé pour son or bleu. Toulouse s’enrichit et devient un véritable carrefour commercial européen.

Découverte avec Annette. "Avec mon mari Yves, nous sommes créateurs de vêtements et accessoires tout en bleu." Une histoire toulousaine mais belge également. La famille Lambert, Henri et Denise (Cristallerie du Val Saint Lambert) s’expatrient avec leurs deux enfants dans un petit village près de Toulouse.

En retapant la vieille demeure qu’ils venaient d’acheter, la découverte de quatre volets peints en bleu va aiguiser leur curiosité. Ils finissent par relancer le commerce du pastel. "Ils sont tous les deux tombés amoureux de cette histoire bleue et de cette couleur pastel. Nous avons eu la chance de les rencontrer et de travailler ensemble au début. J’étais leur designer. Et lui a été mon mentor", raconte la Toulousaine.

Si la page est aujourd’hui tournée pour le couple belgo-américain, le livre n’est pas terminé. Mariam, leur fille, a repris la tannerie familiale. Un rêve bleu qui se poursuit.

