La Garonne à vélo: nos coups de cœur

Sur le site internet www.lagaronneavelo.com, plusieurs itinéraires vous sont proposés et détaillent, pour chaque parcours, le nombre de kilomètres, les dénivelés, le temps de parcours et le niveau de difficulté. Des locations sont possibles également: vélos électriques, tandem, vélos recyclés, VTT, Skike ou Cross Skating (une pratique sportive dérivée du ski nordique, à mi-chemin entre la trottinette et le snowboard). Il est également possible de programmer un parcours sur-mesure. Il vous suffit de transmettre aux guides vos envies de découvertes. Ils vous proposent ensuite un itinéraire et s’occupent de vos bagages et des logements durant toute la durée de votre escapade.

Plongez à Saint-Béat

C’est un endroit qui ne ressemble ni à la Louisiane, ni à l’Italie mais c’est joli. Amoureux de la nature, de la flore et la faune, le lac de Géry à Saint-Béat garantit un dépaysement complet. Pour les amateurs de sensations, de lieux insolites et d’aventure, c’est la base de rafting la plus proche de Toulouse mais vous pourrez également vous adonner à d’autres activités telles que le canyoning, le rafting, le cano-raft, l’hydrospeed, un parcours accrobranche, du paintball, du tir à l’arc ou encore de la course d’orientation. De quoi refroidir vos émotions. Vous pourrez ensuite sécher au soleil, dans le calme, au milieu des montagnes pyrénéennes.

Faites ensuite un détour par Sode avant de poursuivre votre route vers Bagnères-de-Luchon. Un village rural qui comptait, en 2020, seulement 21 habitants. Rendez-vous à son point culminant, situé à 2 019 mètres d’altitude pour en prendre plein la vue avec des panoramas à couper le souffle sur les Pyrénées. Vous ne serez pas déçu du voyage…

Bagnères-de-Luchon

L’établissement thermal de Luchon, c’est un lieu insolite qui vaut le détour. Si vous voulez penser à l’été et profiter d’une pause bien méritée, loin de votre rythme effréné, réfugiez-vous dans ce petit coin de paradis où on a l’impression que le temps s’arrête. Installée dans un amphithéâtre de montagnes, la station thermale, qui se déploie dans l’écrin centenaire du parc des Quinconces, offre un réconfort qui respire la santé.

Après plusieurs mois de longs travaux et un investissement de plus de 40 millions d’euros, les thermes accueillent à nouveau les visiteurs pour celles et ceux qui veulent noyer leur stress et échapper au tourbillon de la vi (ll)e. Réputés pour leurs eaux très soufrées recommandées pour traiter les affections respiratoires et rhumatismales, les thermes de Luchon avaient besoin d’un renouveau pour accueillir les curistes.

Surnommée la "perle des Pyrénées", la petite ville de Bagnères-de-Luchon n’arrivait plus à entretenir ses grands thermes municipaux, suite à la crise sanitaire qui avait entraîné de nombreuses pertes.

Mais pour les amateurs de slow tourisme, Bagnères-de-Luchon n’est pas en reste. Promenez-vous au sein de cette ville d’eau pour contempler les villas raffinées (la villa Luisa par exemple, demeure des princes de Monaco), hôtels cossus, casino et théâtre à l’italienne rappellent les splendeurs d’une ville fréquentée par les grands de ce monde, de Napoléon III à Gustave Flaubert.

Autour de Luchon, 400 km de sentiers balisés s’ouvrent à vous, pour des balades ou des randonnées au long cours. Et même si certaines promenades usent les souliers, vous ne serez pas déçu du voyage en grimpant jusqu’au lac d’Oô, l’un des plus beaux lacs d’altitude des Pyrénées centrales. Cap sur cet endroit magique avec sa cascade de 275 mètres de hauteur. Alors, prêts à plonger ?