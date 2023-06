Comment choisir une protection solaire écologique ?

Mais que choisir ? Côté labels, il en existe aujourd’hui une quantité, mais tous ne sont pas certifiés et utilisent un langage trompeur. Tournez-vous vers les organismes ayant créé des labels sûrs, comme Ecocert, Nature et Progrès, BDIH, ICA, Cruetly Free, Natrue, VEGAN ou Cosmebio. Côté marques, Naïf, Alphanova, les laboratoires de Biarritz, les Petits Prodiges, Biosilis, Acorelle, Biosolis ou encore Patyka ont fait leurs preuves. Un seul conseil: faites des recherches sur le label et la marque que vous souhaitez acheter, et méfiez-vous du marketing !

Signe que notre façon de consommer est en train de changer, Test-Achats a créé le label Eco & Efficace. Il met en avant des produits qui ont démontré leur bon fonctionnement tout en ne causant pas trop de dommages à l’environnement. Ils ont également établi un classement des crèmes solaires selon leur impact écologique.

Le résultat est sans appel: deux protections solaires parmi les 51 testées n’utilisent que des filtres minéraux et sont donc exemptes de filtres chimiques. La meilleure, Naïf SPF-30 est la seule crème solaire à obtenir le label Eco & Efficace de l’organisme de protection des consommateurs. "Elle ne contient que de l’oxyde de zinc, aucun microplastique et son emballage est respectueux de l’environnement."

À noter que les dermatologues conseillent en général aux personnes présentant des allergies de se tourner vers les filtres minéraux.

3 critères à avoir à l’œil

1 Filtres

On choisit des filtres minéraux plutôt que chimiques. Cela dit, Test-Achats note que le dioxyde de titane n’est pas si écologique. En outre, c’est une substance potentiellement néfaste pour l’être humain lorsqu’elle est présente sous forme de nanoparticules. On les utilise car elles ne laissent pas de traces blanches mais elles pénètrent plus facilement dans l’organisme.

2 Microplastiques

L’année dernière Test-Achats alertait sur la nécessité de lutter contre les microplastiques dans les crèmes solaires. Ces particules se retrouvent dans les mers et océans quand nous nous baignons couverts de crème. Il y a encore des progrès à faire. Sur 51 produits testés, seuls sept ne contenaient pas de microplastiques. Cinq en contiennent même trop.

3 Emballage

Des ingrédients qui ne tuent pas la faune et la flore, c’est une chose. Mais il faut également penser à l’emballage. Test-Achats note que huit produits sur les 51 analysés présentaient un emballage supplémentaire inutile. Seuls sept produits étaient fabriqués à partir de plastiques ou de cartons recyclables.