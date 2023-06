L’Orne, un autre visage de la Normandie : une découverte à travers ses producteurs

Facette champêtre

Des vaches normandes, reconnaissables entre mille grâce aux "lunettes" qui cerclent leurs yeux et leur corps tacheté, qu’on retrouve, entre autres, dans les verts pâturages de l’Orne. Avec à leurs côtés, bien loin de la côte Atlantique, des chevaux de trait percherons si emblématiques des lieux, des vergers de pommiers et poiriers s’étendant à perte de vue, et de charmants petits villages de caractère à l’architecture typique, chargés d’histoire, qui ont su préserver leur âme d’antan…

L’Orne, bien moins connu et touristique que ses départements voisins que sont la Manche et le Calvados, présente un autre visage de la Normandie, plus paisible, plus terrien, plus pittoresque sans doute aussi. Situé au sud de la Normandie, à trois heures à peine de Paris, c’est au fleuve qui le traverse que le département doit son nom. Parfait mélange de nature, de culture et de gastronomie, il n’a absolument rien à envier à ceux qui l’entourent.

Des rencontres

Ici, les gourmands produits de bouche, du terroir il va sans dire, sont légion. On y mange bien, comme partout en France, aurait-on envie d’affirmer… Camembert, cidre, pommeau, boudin noir, tartes et gâteaux à base de pommes et de rhubarbe, etc., séduisent incontestablement les amateurs de bonne chair, d’une cuisine savoureuse et sans chichis.

Pour découvrir cette région méconnue de la Normandie qu’est l’Orne, nous avons décidé de l’arpenter par le biais de ses producteurs, artisans et acteurs touristiques. Des femmes et des hommes passionnés, qui ont à cœur de partager leurs connaissances, leurs traditions et leur savoir-faire.

Dalila, Stanislas… et leurs vaches

Notre première étape nous mène à Camembert, à la ferme de l’Instière, dans le lieu-dit du même nom. Là où, sans surprise, on produit du camembert.

Perdue au beau milieu des terres de l’Orne, sur un domaine d’environ 70 hectares, laferme de l’Instière est la propriété, depuis un peu plus d’un an et demi maintenant, de Dalila et Stanislas. Amis venus de Paris, ils se sont associés dans un projet un peu fou, celui de produire de A à Z leur propre camembert, bio, au lait cru, issu de vaches normandes exclusivement. Et ce, dans le souci du respect de l’environnement et du bien-être animal. "Nos vaches sont nourries à l’herbe et au foin de nos prairies. On est aussi bas carbone: on est autonome à 80 % en énergie et tout, ou presque, est fait à la main. Notre camembert est moulé à la louche dans notre fromagerie…", nous raconte Dalila.

Lui, connaissait bien la région, il y venait, en famille, depuis ses 15 ans. Elle, ancienne journaliste, ne connaissait rien du monde agricole. Ensemble, ils ont quitté leur ancienne vie pour en épouser une nouvelle, davantage en adéquation avec le sens qu’ils voulaient y mettre. Partis de rien, ils sont désormais à la tête d’un petit élevage de 27 bêtes, dont 14 vaches en lactation, 5 génisses et 8 veaux. Et toutes ont leur prénom, leur caractère. La particularité des vaches normandes ? "Elles ont un lait très “fromageable”, parfaitement équilibré, idéal pour le camembert."

Si vous n’avez pas le temps de participer à l’une des dégustations de Dalila et Stanislas, vous pourrez toujours vous procurer l’un de leurs fromages au petit marché des producteurs qui se tient tous les vendredis, de 17 h à 20 h, au lieu-dit La-Malherbière (Camembert), sous l’ancien préau de l’école.

Ferme de l’Instière, Camembert – Visite guidée avec ou sans dégustation, sur réservation, 48 h à l’avance par téléphone: 0033 9 63 67 46 57

Pommes, poires… Cidre!

Deuxième étape: la ferme cidricole de La Galotière, à Crouttes. Pour tout comprendre de l’art de la fabrication du cidre…

C’est dans le cadre typique et verdoyant du Pays d’Auge, fait de maisons à pans de bois et de vergers de pommiers dans lesquels pâturent les vaches normandes, que se niche le splendide domaine de La Galotière s’étendant sur 45 hectares. Là, nous attend Jean-Luc Olivier, à la tête des lieux, qui a repris l’exploitation avec son épouse Nathalie. Quatre employés les accompagnent dans leur travail. La ferme appartenait déjà aux parents de Jean-Luc, bientôt son fils reprendra le flambeau.

À la Galottière, on cultive entre 200 et 400 tonnes de pommes par an, pour produire environ 100 000 bouteilles de cidre. Le reste est transformé en pommeau (apéritif typique de la région), calvados, jus ou encore vinaigre. "Nous n’utilisons aucun traitement pour cultiver nos pommiers hautes et basses tiges. Nous avons des variétés de pommes qui existent depuis 400 ans, rustiques et très résistantes, elles sont toutes très locales et n’existent que dans les 10 kilomètres à la ronde."

Pour les curieux qui voudraient en apprendre davantage sur la fabrication de cidre et autres élixirs concoctés par la maison, la ferme cidricole qui renferme sa distillerie propre, propose toute l’année des visites et des dégustations-ventes. En juillet et août, tous les lundis, il est possible de participer à une visite commentée en tracteur avec un goûter crêpes à la clé. Des balades libres dans les vergers, ponctuées de panneaux explicatifs, sont aussi ouvertes aux visiteurs de mai à septembre.

Déjà récompensée de nombreux prix, La Galotière vient d’obtenir 2 médailles d’or au Salon de l’Agriculture de Paris de 2023.

https://www.lagalotiere.fr

Le cheval, emblème de la région

En plus de ses pommes et de ses vaches, ses chevaux de trait percherons font aussi la fierté de l’Orne, "pays où le cheval est roi"… Pour s’en rendre compte, direction le Haras national du Pin, surnommé le "Versailles du cheval" avec ses 1 100 hectares, perché sur une colline de 230 mètres de haut avec une vue imprenable sur les alentours.

Si la visite du haras peut se faire de bien des manières, à vélo électrique, en calèche,ou en encore en golfette, on peut également arpenter le domaine à pied, et profiter ainsi d’une visite guidée. Puis partir à la rencontre de la jeune sellière Mathilde Costeux (photo), qui travaille dans son atelier situé au cœur du haras et se fait un plaisir de répondre à toutes les questions de ceux qui s’y aventurent. Avec elle, on découvre un inimitable savoir-faire. "Cela demande beaucoup de rigueur, de patience et de temps, mais c’est un vrai plaisir de faire du sur-mesure avec des matériaux exclusivement, ou quasi, venus de France", nous confie-t-elle tandis qu’on l’observe attentivement coudre à la main…

https://www.haras-national-du-pin.com/

Goûter au lait de jument

Le cheval de trait percheron, c’est aussi la passion de Julie Decayeux, propriétaire de la ferme Chevalait, au lieu-dit La Moisière à Neuville-près-Sées. Elle y élève des juments de trait percheronnes qui sont traites pour produire du lait bio aux vertus insoupçonnées… Dès l’entame de la visite, on est charmé par le caractère dynamique et enjoué de Julie, Belge débarquée il y a plus de seize ans maintenant en Normandie, en compagnie de son mari. Des vies, elle en a eu mille avant. Mais c’est ici qu’elle entend bien poser définitivement ses valises, convaincue de l’intérêt de son projet. "Le lait de jument est un excellent substitut au lait maternel, car il est facile à digérer, on peut aussi l’utiliser dans les produits de bouche, on en fait des compléments alimentaires et des cosmétiques qui peuvent aider dans le traitement de l’eczéma, du psoriasis, etc." En plus de pouvoir taper un brin de causette avec Julie en se rendant sur place pour acheter l’un ou l’autre de ses produits, il est également possible de poser sa caravane ou son camping-car sur le somptueux domaine de Chevalait… Pour un moment hors du temps.

https://www.chevalait.com/fr

Flâner dans Bellême

À Bellême, à la Maladrerie précisément, dans le Perche, l’association Bellême Attelage créée en 2012 par Gérard Beauté – intarissable sur l’histoire de sa région – nous emmène pour une balade en voiture hippomobile, contemporaine ou d’époque, dans le cœur du Parc naturel régional du Perche, "l’une des plus belles forêts de France", nous assure Gérard, à la découverte commentée de Bellême et de ses environs. Charmant village de caractère, qui accueille bon nombre d’antiquaires, on y retrouve par exemple Marie du Sordet de l’emblématique émission Affaire conclue, présentée par Sophie Davant sur France 2.

On nous demande d’arriver une heure à l’avance pour cette promenade menée par les chevaux de trait, afin d’aider à les préparer. Une très belle expérience à vivre, qu’on préférera toutefois lorsque le soleil est au rendez-vous… Ce qui ne fut malheureusement pas le cas lors de notre visite.

https://www.ornetourisme.com/visites-loisirs/belleme-attelages-association/