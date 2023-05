Pourquoi Airbnb aggrave la crise du logement (vidéo)

Depuis sa fondation en 2008, la plateforme américaine Airbnb ne cesse de conquérir le monde. Les locations de meublés touristiques sont de plus en plus populaires, dans les grandes villes et dans les campagnes. Pour les hébergeurs, l'atout financier est immense. Un bien loué un mois sur Airbnb peut rapporter jusqu'à deux fois plus d'argent qu'une location de longue durée, à Bruxelles. Le problème, c'est que cela retire des biens du marché résidentiel locatif, déjà sous tension.