On a testé le resto La Table du Moulin à Hargimont

Dans un aménagement de caractère

L’établissement est installé dans une bâtisse de 1830 qui fut, jusque dans les années cinquante, un moulin alimenté par l’eau de la Wamme. La salle, qui se prolonge dans une véranda, se présente dans un aménagement de caractère: murs enduits à la chaux, sol en mortex, planches en bois de wagon, lustre italien tout en courbes légères, tables bois-acier créées par un ami artisan, ancien cadran d’horloge d’église…

Quelques éléments du moulin sont devenus des témoins de l’histoire du lieu. Ce qui reste de l’axe de la roue se dresse en une sorte de sculpture mise en valeur par une lampe. La façade du bar est habillée d’une tôle rongée par l’eau au fil du temps, à la patine unique et qui n’a pas eu besoin du laser pour se perforer et devenir décorative.

Marie et Simon sont donc installés dans ce jardin délicieux, posé au bord de la rivière, dans la verdure et les fleurs: un mobilier gris et vert pomme sous des grandes voiles blanches, des cheminements bien tracés en pavés, en plancher et en dalles de pierre, une allée charmante de charmes, un platane taillé en plateau pour jouer au parasol, les fraisiers et les herbes aromatiques bien rangés dans leurs plates-bandes, la reinette étoilée au verger, un éclairage romantique à la nuit tombée…

En sirotant un "Je ne sais quoi"

Après une petite soupe de langoustines et une croquette de pied de porc, voici la grande assiette de mezze: salade de poulpe, bœuf fumé en carpaccio, légumes grillés, gaspacho, feta et pain pita. Marie a choisi la ballotine de volaille farcie de chorizo, panée et frite, sur un risotto à l’artichaut et avec une émulsion au parmesan. Simon a opté pour le filet de veau accompagné d’un gratin de chou-fleur, d’une croquette de ris de veau et d’une sauce crémée parfumée au vinaigre de fruits de la passion et à la liqueur de poires à l’armagnac.

Les deux desserts sont très joliment présentés, tout en couleurs et en saveurs, le sucre à peine présent. Pour elle, une crème au citron yuzu et à la pêche de vigne moulée en un trompe-l’œil réussi dans ce qu’on croit être une cerise. Pour lui: la rhubarbe et le pamplemousse rafraîchissant une crème de tiramisu.

Au final, un déjeuner parfait dans l’air doux de l’été qui arrive et dans un décor ravissant comme sorti d’un tableau naïf. C’est ce que se dit Marie en sirotant un "Je ne sais quoi", thé vert de Chine aux senteurs de vanille, caramel et pétales d’hélianthe.

La Table du Moulin, 8 rue de la Commanderie, à Hargimont (Marche-en-Famenne). Menus à 38, 45 et 51 €. Ouvert le lundi soir, le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche midi et soir. 0498/ 24 75 18 et 0497/ 30 83 88