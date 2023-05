Les 3 et 4 juin de 10 à 18 h, Marcinelle, Bois du Cazier

Devenus terrains de jeux par excellence, les terrils verts de Charleroi se transforment en attraction pour petits et grands. Après trois années d’absence, le week-end "Sports sur terrils" est de retour et invite les sportifs occasionnels ou confirmés, enfants, adolescents et parents à tester une vingtaine de sports insolites, à sensation, ou de détente.

D’année en année, le programme s’étoffe de nouvelles disciplines, tout en gardant les activités liées à la nature et à l’histoire du site. Sur les 26 hectares, les activités laissent l’embarras du choix: marche nordique, accrobranche, escalade, tir à l’arc, course d’orientation, spéléologie, psychomotricité, châteaux gonflables, espace pieds nus… Parmi les activités nouvelles de cette édition, citons la sarbacane, le croquet, le jeu de palets, et le footgolf. Une nouvelle occasion de découvrir autrement ce site minier et ses châssis à molettes. Gratuit.

2 Canons miniatures

Du 3 juin au 30 juillet, Namur, Citadelle, Hangar aux affûts

Retraçant 2 000 ans d’artillerie, le Centre Terra Nova de la Citadelle de Namur accueille sa nouvelle exposition Ch’tits Canons. Plus de 500 maquettes miniatures en plomb, bois, métal, plastique, à différentes échelles, évoquent une longue évolution, de la catapulte des Grecs au IVe siècle avant notre ère jusqu’aux canons et missiles employés aujourd’hui, en passant par le trébuchet, la bombarde, la carronade, le crapouillot, la Grosse Berta, Atomic Annie, ou encore le Panzerhaubitze… Les petits modèles d’artillerie sont issus de la collection privée de Philippe Bragard, archéologue et historien de la fortification. Ces petits canons qui reproduisent le plus fidèlement possible la réalité et dont quelques-uns sont d’ailleurs des jouets, constituent un bon échantillonnage des types d’armes ayant existé ou existant.

3 Églises ouvertes

Les 3 et 4 juin, Belgique, Luxembourg et dans l’est de la France

"Petits détails, grandes histoires", tel est le thème qui jalonne les Journées Églises ouvertes, comme un appel à s’aventurer à la découverte du patrimoine et de l’histoire en poussant les portes d’édifices. Pour l’occasion, 68 églises proposent des concerts, visites guidées, expositions, parcours touristiques…

4 Parcs et jardins ouverts

Ces 3 et 4 juin, en Wallonie

De prestigieux parcs de châteaux et jardins publics en tous genres ouvrent leurs magnifiques écrins de verdure et leurs secrets au public. Ce "Week-end des parcs et jardins en Wallonie" invite à faire le plein d’idées, à rencontrer les propriétaires, à simplement se promener et à s’émerveiller devant le travail réalisé par des architectes paysagistes.

5 Parcours d’artistes

Les 3 et 4 juin de 11h à 18 h, Grez-Doiceau

Les artistes gréziens créent leur "Parcours d’artistes" le temps d’un week-end. Peintres, sculpteurs, photographes, marionnettistes, créateurs de bougies… 150 artistes répondent au rendez-vous dans des galeries d’art, des lieux communaux ou dans leur atelier qu’ils ouvrent pour laisser les visiteurs découvrir leurs œuvres dans une atmosphère créatrice.

6 Médiévales fantastiques

Les 3 et 4 juin de 10h à 19 h, château de Ham-sur-Heure

S’adressant à tous les amateurs de la culture médiévale fantastique, la première édition du festival Dragonia présente une variété d’activités pour tous les âges, pour plonger dans un univers unique de magie, de chevaliers, de dragons et autres créatures fantastiques. Au programme: des spectacles d’artistes féeriques, des campements, de la musique, du théâtre, un marché d’artisans, etc.

7 Microaventure

Les 3 et 4 juin, Rochefort, Domaine de Lomme

La "microaventure" est à portée de tous ! Le Festival de la Microaventure belge livre ses trucs et astuces pour voyager en autonomie près de chez soi, au travers de conférences de spécialistes, d’expositions photos inspirantes, de films, et de quinze stands sur le voyage en packraft, à vélo, avec tente de toit…

Le week-end prochain (10 & 11 juin)

Han musique

Grottes de Han-sur-Lesse, le 10 juin, à 17 h 45

La Grotte de Han s’offre à ses visiteurs dans une version musicale. Les visites du site se voient envoûtées par la flûte traversière d’une jeune musicienne flamande, Rebecca Van Bogaert. Chaque salle accueille un univers sonore unique, de la musique classique à la musique du monde, de la musique savante à l’improvisation… Un voyage souterrain musical pour explorer les trésors géologiques.

Compost en fête

Le 10 juin de 11h à 18 h, Saint Gilles, rue Américaine 11

Pourquoi composter ? Et comment s’y prendre ? La semaine découverte du compost à Bruxelles (du 4 au 10 juin) se clôture par une grande journée festive réunissant en un lieu les experts, les visites et les stands d’informations pour répondre aux questions des citoyens venus découvrir les différentes techniques de compostage.

Chiny au jardin

Le 11 juin dès 10 h, Chiny

Le joli village de Chiny se découvre au travers d’une dizaine de ses plus beaux jardins, comme lors de chaque second dimanche de juin. Ateliers et visites guidées présentent les richesses horticoles, créatives et gustatives de la région avec l’aide de pépiniéristes, artisans et producteurs locaux. Une foire aux plantes complète la visite.