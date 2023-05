En quoi laisser l’enfant s’ennuyer est-il bénéfique pour lui ?

C’est bénéfique, et même très important. Cela fait partie de l’éducation à donner. Un enfant confronté à l’ennui est amené à stimuler sa créativité, entre autres. Il va développer des compétences comme la confiance en lui, apprendre à mieux se connaître, et à renforcer l’estime de lui… car il va être à l’écoute de son monde intérieur, de ses envies et de ses affinités. Ensuite, cela va engendrer ce qu’on appelle le "phénomène d’initiation". Celui-ci qui va le pousser vers l’autonomie, vers la capacité à faire des choses seul. Il apprend ainsi à décider par lui-même. "Ne rien faire" va également l’aider à développer son sens de l’observation et lui permettre de voir certaines choses auxquelles il n’aurait pas eu accès sans ce temps mort.

Pourquoi est-on parfois mal à l’aise face à l’ennui d’un enfant ?

J’observe que beaucoup de parents se sentent bons et performants quand ils remplissent l’agenda et les horaires de leur enfant. L’utilisation du temps est voulue efficace. On est poussé par une société hyperstimulée et hyperstimulante. Par ailleurs, le terme "ennui" a une connotation péjorative.

Comment encourager son enfant à jouer seul ?

Premièrement, lui laisser du temps mort, chaque jour si possible. Lui laisser à disposition des jeux de son âge. L’enfant ira volontiers reproduire des activités qu’il a déjà pu faire avec un adulte. Si malgré tout l’enfant s’occupe difficilement, à l’adulte de l’orienter en faisant des suggestions et en l’encourageant: "tu vas y arriver", "réfléchis" ou "j’ai confiance en toi pour trouver". Chez les plus petits, l’adulte peut débuter l’activité avec, puis s’éloigner petit à petit. Enfin, il se rend disponible en venant regarder ce que l’enfant a fait, en le félicitant et en renforçant positivement ce comportement attendu.

Une idée d’activité, par exemple ?

Un espace de nature devrait être source de grande inspiration ! La nature et les animaux développent d’ailleurs une forme d’intelligence multiple: l’intelligence naturaliste.

Et plus largement, les activités dites "ennuyantes" sont-elles aussi importantes ?

Nous sensibilisons aussi les parents à l’importance de ces tâches quotidiennes: faire la vaisselle, mettre la table, ranger, etc. Ces petits devoirs, qui les "ennuient" autrement, stimulent les fonctions exécutives de planification, les mènent vers l’autonomie, induisent le sentiment de réussite et d’accomplissement.

Et pour les adolescents ?

Il faut le rappeler, des temps vides sans écran doivent être ménagés pour les ados, de même que pour les adultes, notamment pour montrer l’exemple ! Chaque jour, se laisser un temps pour s’ennuyer, et l’orienter vers de la pleine conscience, de la méditation, de la respiration…