Prébiotiques, l’atout santé pour stimuler son intestin (+ 2 recettes)

Et ce, dès la naissance. "Le microbiote a un rôle éducateur pour le système immunitaire du bébé. Il permet notamment de synthétiser certaines vitamines et produit une série de molécules intéressantes. Il y a un potentiel énorme dans l’intestin, où les bactéries deviennent des partenaires", explique Nathalie Delzenne, professeure de métabolisme et nutrition à la faculté de pharmacie et sciences biomédicales à l’UCLouvain.

Alimentation et maladies

Il existe une vraie relation entre le microbiote et notre alimentation. "Chez les patients obèses qui présentent une dysbiose, c’est-à-dire est un déséquilibre de la biodiversité de notre flore intestinale, la diversité microbienne est moins importante, et ils ont plus de chances de développer des maladies, pointe Nathalie Delzenne. On sait aussi que l’autisme chez les enfants, les dermatites, etc., sont associés à des changements microbiens."

Mais ce microbiote, on peut le stimuler, le moduler aussi… par l’alimentation. Notamment grâce aux prébiotiques, ces fibres alimentaires contenues dans de nombreux légumes-racines qui permettent de nourrir notre microbiote intestinal. Depuis plus de 30 ans, des chercheurs de l’UCLouvain s’attellent à comprendre leur rôle.

Stimuler son microbiote, sans compléments

Après avoir été les premiers à démontrer l’intérêt de l’inuline extraite des racines de chicorée, les scientifiques ont élargi leurs recherches aux légumes-racines régionaux, dans le cadre du projet FOOD4GUT de la Région wallonne.

De ces recherches, Nathalie Delzenne et sa collaboratrice Audrey Neyrinck, aussi chercheuse à l’UCL, en ont tiré un livre: Nourrir son microbiote intestinal : 50 recettes au fil des saisons. Le but ? Proposer des recettes pour booster l’apport en fibres alimentaires prébiotiques qui jouent, on le sait désormais, un rôle crucial dans notre état de santé général. Sans recourir à aucun complément alimentaire.

Parmi les aliments stars du livre, on retrouve l’oignon, l’ail, le salsifis ou encore le topinambour. "On avait à cœur de démystifier certains légumes qu’on connaît moins bien et qui sont pourtant de chez nous, et très bénéfiques pour l’organisme."