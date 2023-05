Question jardin : comment prendre soin des Weigela, ces arbustes très florifères ? La réponse de notre spécialiste

Des fleurs en fin de printemps

Le Weigela florida est un arbuste à port étalé. Son enracinement est traçant. Son feuillage est caduc et est couvert d’un duvet de poils fins et courts. Sa croissance est assez lente et ce n’est qu’au bout de quelques années qu’il atteint sa taille adulte, 2 à 3 m de hauteur. Très résistant au froid, cet arbuste est aussi parfait pour des plantations en ville grâce à son excellente tolérance à la pollution. La floraison du Weigela florida intervient en fin de printemps, vers mai-juin, et dure environ deux semaines. Les fleurs roses sont si abondantes que les branches ploient sous leur poids. Rappelant quelque peu les fleurs des campanules de par leur forme, elles sont riches en nectar et en pollen et attirent abeilles et papillons. Elles apparaissent sur le bois d’un an.

Savoir le cultiver et le tailler…

Les Weigela ne sont pas très exigeants : ils apprécient un sol ordinaire, suffisamment pourvu en humus, bien drainé et gardant une bonne fraîcheur en été (paillage)… Ils croissent aussi bien au soleil qu’à la mi-ombre. En ce qui concerne la taille, il va de soi que les Weigela ne devront être taillés qu’après la floraison étant donné que les fleurs naissent sur le bois d’un an, formé l’année précédente. Cette taille consiste à supprimer les rameaux défleuris mais aussi, et c’est là la chose moins connue, tous les bois âgés de plus de deux ans. On favorise ainsi un constant rajeunissement des arbustes et par conséquent une abondante floraison chaque année.

Un semis pour s’amuser

Il est possible et relativement facile de semer du Weigela. Comme les sujets de semis sont très "mutables" on utilise cette technique de multiplication dans le but d’obtenir des nouveautés. Après la récolte des fruits, il est nécessaire de les mettre immédiatement en stratification dans un pot empli de sable humide. Ce pot sera laissé à l’extérieur tout l’hiver afin que les graines subissent les actions alternées du froid et de périodes plus douces. Les graines gonflées seront semées dès le début du printemps. Vu la finesse des semences, il est important de ne pas trop les enterrer. La germination est rapide: 15 à 20 jours. Le repiquage des plants fortifiera les racines.

