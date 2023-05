Les troubles de l’érection plus nombreux qu’on ne croit : quelles solutions ?

Concrètement, l’érection est un phénomène physiologique par lequel le pénis s’élargit et se durcit grâce à l’afflux sanguin qui arrive dans ses vaisseaux ; elle est liée le plus souvent à l’excitation sexuelle, mais est aussi à un mécanisme automatique (érections nocturnes ou matinales), explique-t-elle. Un trouble érectile peut être défini comme l’impossibilité persistante ou sporadique d’obtenir ou de maintenir une érection suffisante permettant un rapport sexuel pénétrant.

Ça peut toucher tout le monde

Selon les statistiques, un homme sur trois peut présenter des problèmes d’érection après 40 ans. Cependant, la fameuse "panne" peut aussi toucher les jeunes, rappelle Virginie Fréson. "J’ai des gamins de 16 ans qui viennent consulter, car ils pensent qu’ils sont “malades”, mais aussi des hommes de 87 ans. Il est difficile de connaître les statistiques exactes dans ce domaine ; les chiffres sont d’ailleurs certainement sous-estimés, car tous les hommes ne font pas nécessairement la démarche de consulter en cas de problème. Même si, plus de 70 % des couples de plus de 70 ans ont encore une sexualité active, il règne encore à ce jour une forme de tabou. Les hommes n’osent pas toujours aborder le sujet avec leur généraliste, dont ils sont parfois proches, et ils ne poussent pas toujours la porte des urologues ou des sexologues."

Âge, maladies, abus de porno…

L’âge est l’une des causes principales de dysfonctionnement érectile. "Les vaisseaux qui véhiculent le sang au niveau de la verge deviennent, avec l’âge, de moins bonne qualité, comme tout le reste dans le corps. " Outre la vieillesse, une mauvaise hygiène de vie, des problèmes de couple ou des médicaments tels que certains antidépresseurs et hypertenseurs peuvent parfois conduire à des troubles érectiles. Des maladies comme la sclérose en plaques, le diabète, le cancer de la prostate, des déficits en testostérone ou encore des problèmes cardiovasculaires peuvent aussi en être la cause. Par ailleurs, une consommation excessive de porno peut aussi mener à une dysfonction. "Certains se shootent le cerveau avec des stimuli tellement importants qu’une fois dans la vraie vie, ça ne fonctionne plus. Ils ne sont plus suffisamment excités…"

www.virginie-freson.be