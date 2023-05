Loïc Nottet, addict au sexe ? “Je ne suis pas un ange… Et j’ai déjà tiré sur un joint”

Ce qu’il faut écouter cette semaine: Loïc Nottet, Arlo Parks, Roméo Elvis

C’est une très belle semaine du côté des sorties musicales puisque ce vendredi 26 mai 2023, Loïc Nottet sort enfin ce troisième album tant attendu. Roméo Elvis revient avec un mini-album moins ambitieux mais plus relax. Arlo Parks confirme tout le bien que l’on pensait d’elle et s’impose comme un véritable talent et les vieux Sparks prennent un coup de jeune.