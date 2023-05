L’Eco Beauty Score pour évaluer l’impact environnemental des produits cosmétiques, de la poudre aux yeux ?

Quand on veut savoir si un aliment est bon pour notre santé, on a désormais l’habitude de regarder le Nutri-score. Pour les cosmétiques, deux outils au fonctionnement similaire devraient voir le jour prochainement. Le premier s’appelle l’Eco Beauty Score, il est lancé par un consortium de marques, notamment L’Oréal, LVMH et Henkel. Le second, le Green Impact Index, est développé par d’autres professionnels, à l’initiative du groupe Pierre Fabre.