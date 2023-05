Apprendre à décrypter les étiquettes de nos produits cosmétiques

LIRE AUSSI | L’Eco Beauty Score pour évaluer l’impact environnemental des produits cosmétiques, de la poudre aux yeux ?

Mais avoir une liste complète des ingrédients de notre pot de crème de jour ne va pas forcément nous aider à y voir plus clair. Nous avons donc posé la question au cosmétologue Frédérick Warzée qui nous a aiguillés vers un outil intéressant.

Lancée par l’association professionnelle européenne des entreprises cosmétiques début 2023, la base de données COSMILE Europe permet de trouver des informations sur près de 30 000 ingrédients utilisés en cosmétique. Les informations proviennent d’experts indépendants et d’évaluations scientifiques publiées par des organismes d’experts européens et nationaux.

Un outil de transparence

"On regroupe les ingrédients par famille, explique le cosmétologue. Il en existe six: les arômes et parfums, les excipients, les ingrédients de base, les ingrédients pour le soin de la peau, les ingrédients pour le soin des cheveux et les ingrédients pour les soins buccaux. " On peut donc effectuer une recherche dans la base de données à partir de ces groupes de substances. On peut apprendre par exemple ce que sont des agents réducteurs, consulter en dessous une liste d’ingrédients appartenant à ce groupe ainsi que les types de produits dans lesquels on les trouve le plus souvent. Il est également possible de rentrer le nom de l’ingrédient directement dans la barre de recherche.

Grâce à cette base de données, le consommateur a accès très simplement aux informations sur les ingrédients contenus dans les différents cosmétiques. Frédérick Warzée tient cependant à rassurer. "La liste des ingrédients (INCI) présente sur l’étiquette fait beaucoup fantasmer. En fait, on y trouve un nom INCI qui identifie une substance ou un mélange de substances classées par ordre décroissant de concentration. Elle sert donc uniquement à l’identification des ingrédients dans l’objectif principal de les éviter en cas de sensibilité, d’allergie ou pour des raisons personnelles."

Il faut également rappeler qu’un produit n’est mis sur le marché que s’il a été testé. La plupart du temps, tout ce que vous risquez, c’est de n’avoir aucun effet…

www.cosmileeurope.eu/fr/home