Soigner les animaux ; chiner mille trésors ; s’émerveiller des arts de rue : que faire ce week-end des 27 et 28 mai 2023 ?

Habituellement fermé au public pour garantir la quiétude totale des animaux en cours de convalescence, le Centre de revalidation de Virelles invite à se promener librement, par petits groupes, dans ses allées, pour rencontrer les soigneurs et leurs pensionnaires. Cet hôpital pour la faune sauvage propose d’assister en direct au nourrissage et aux soins apportés aux animaux blessés.

À grand renfort d’explications et d’anecdotes, tristes ou heureuses, toutes les étapes de la prise en charge d’un animal sont commentées. L’occasion d’observer de près quelques-uns des plus beaux rapaces de Wallonie, comme le hibou grand-duc, des chouettes hulottes et effraies, mais aussi de jeunes passereaux (mésanges, martinets, merles, étourneaux…) tombés du nid. L’occasion également de s’émerveiller devant de jeunes écureuils et bébés hérissons et, peut-être, d’assister à l’émouvante remise en liberté d’oiseaux revalidés À chacun de se rendre ainsi compte de la patience, du temps et des compétences indispensables pour donner une chance de survie à chaque oiseau ou mammifère recueilli au Centre.

Réservation: www.aquascope.be

2. Venise costumée - Jardins d’Annevoie - Les 27, 28 et 29, dès 9h30

Les somptueux Jardins d’Annevoie et leur architecture d’eau du XVIIIe classés patrimoine majeur de Wallonie, se transforment en lieux de promenades d’élégants personnages en costumes vénitiens dans un décor en parfaite adéquation. Avec plus de 110 costumes différents chaque jour, et mettant un point d’honneur à ne montrer aucune partie du visage, les personnages hauts en couleur se rassemblent pour partager leur passion. Leurs parures sont confectionnées avec rigueur et exigence, tant au niveau de façonnement du costume que de l’organisation des parades qui donnent toute la richesse à l’événement. Durant trois jours, les déambulations se déroulent librement tout au long de la journée tandis qu’une grande parade anime joyeusement chaque après-midi à 14h30.

www.annevoie.be

3. Brocante de charme - Château de Deulin à Hotton - Les 27, 28 et 29 mai, de 10h à 19h

Pour sa mine de découvertes et son site bucolique... la Brocante de charme du Château de Deulin rassemble une septantaine de collectionneurs, brocanteurs et antiquaires venus exposer leurs trésors à chiner. On y flâne dans une mise en scène élégante, entre jardins à la française, plans d’eau et bois.

www.espacedeulin.be

4. Nivelles agricole - Grand’Place, Nivelles - Le 29 mai

Exhibitions de bétail de concours au cœur de la ville, spectacle équestre, démonstration d’un maréchal-ferrant et de débardage, expositions de lapins et de volailles dans le cloître de la collégiale et une foule d’activités pour les enfants comme de la médiation animale... La Foire agricole de Nivelles est de retour avec son lot d’animations rurales pour petits et grands.

067/88 22 09 - www.nivelles.be

5. Parcours d’artistes - Cointe, Liège - Du 27 au 29 mai, de 14h à 19h

Cointe accueille son Festival des Arts et son traditionnel Parcours de 40 artistes répartis sur 25 lieux. Quatre jours de fête où l’art s’exprime sous toutes ses formes dans un bel écrin de verdure: exposition artistique, rencontre littéraire, concert de jazz, balades architecturale et littéraire, atelier créatif... rendent l’art accessible à tous.

cointe.org

6. Fête de l’archéologie - Treignes, musée du Malgré-Tout - Les 27 et 28 mai

Reconstitutions, archéologie expérimentale, artisanat et petit marché historique, jeux antiques... La Fête de l’archéologie plonge ses visiteurs au cœur de la Préhistoire et de l’Antiquité, et plus spécifiquement, cette année, sur le thème des Gaulois. L’occasion de découvrir le Musée à l’initiative de la fête, sa galerie de l’évolution de l’homme et son parc de la Préhistoire en visites guidées.

060/39 02 43 - www.museedumalgretout.be

7. "Chic-Chac" en rue - Verviers - Le 29 mai

Le temps d’un après-midi, Verviers accueille son tout premier festival des arts de rue, le Chic-Chac Festival. Un rendez-vous artistique et culturel rassemblant une dizaine de spectacles et des animations ludiques et burlesques, mettant en lumière la richesse du tissu artistique régional et national. Au menu : déambulations, marionnettes, magie, acrobaties et jongleries, fanfare festive...

www.chic-chac.be