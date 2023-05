La montagne en famille, un été aux Arcs

Nous sommes partis à Arc 1800, dans les Alpes. L’idée ? Testez la formule «HeroCamp» pour nos enfants (âgées alors de 9 et 12 ans) pendant que nous profitions de la montagne avec la petite dernière (2 ans).

«Hero», c’est un mixte entre club d’animation et colonie de vacances axée sur la nature et les sports.

L’infrastructure est posée en «front de neige», soit au pied de pistes. Facilement accessible depuis le centre de la station et les quartiers plus excentrés. Par tranches d’âges, les enfants peuvent participer à des semaines, des journées ou juste à des activités spécifiques. Les propositions sont variées: tir à l’arc, cirque, piscine, trampoline, minigolf, parcours dans les arbres, mini-quad, randonnée… De quoi satisfaire le plus grand nombre. Et quand, en plus, les enfants peuvent participer à leur première «soirée», ces vacances aux Arcs resteront bien entendu dans la mémoire collective familiale. Les retours des enfants étaient clairement positifs : « Les activités étaient variées et les animateurs sympas».

Cette organisation est un vrai succès: en moyenne, 1 000 enfants et ados sont inscrits au «Hero Camp» par semaine et ce sur 8 semaines d’ouverture. Pour l’été 2023, le passe «Hero» donne toujours accès à la majorité des activités proposées à Arc 1800 mais permet aussi de profiter de celles développées à Arc 1600 et Arcs 2000 et d’avoir accès aux centres aqua ludiques d’Arc 1800 et de Bourg Saint Maurice.

Pendant ce temps, pour nous, c’était bain de nature grâce aux multiples possibilités de randonnées. À notre aise, sans stress et sans personnes pour ronchonner. Prendre le temps de s’arrêter pour profiter de la vue, pique-niquer au bord d’un lac… Alors que la canicule chauffe l’Europe, l’air frais de la montagne permet d’envisager toutes les sorties même si les herbes roussies rappellent qu’ici aussi la végétation souffre.

Arc 2000 ©EDA

Si pour vous, les stations de ski riment avec «foule», en été, c’est un tout autre visage qui s’offre aux vacanciers. Pour vous donner un ordre de grandeur, à l’hiver 2022, les Arcs ont enregistré 2,1 millions de nuitées… contre 525 300 à l’été 2022.

Sur place, la sensation d’espace est saisissante. Tout se faisant à pied, à vélo ou en télécabine, l’ambiance est également particulièrement apaisée.

À la maison, la question n’est plus de savoir si on y retourne mais quand.

Une foule d'activités

30 balades

Les Arcs offrent une trentaine de randonnées balisées. ©Raj Bunhood

Sur le versant des Arcs, c’est une trentaine de balades, découvertes et randonnées qui sont proposées.

Une carte reprend l’ensemble des propositions. Pour chaque itinéraire, le temps estimé et le dénivelé à affronter sont indiqués.

Un peu comme au ski, vous pouvez vous appuyer sur l’offre des télécabines pour faire des liaisons entre les sites. Une navette gratuite relie aussi toutes les demi-heures Arc 1600 et Arc 1800.

Bien-être

Les enfants occupés, les parents dansent… Enfin, les parents peuvent profiter. À la montagne, il y a les sorties nature, mais il y a aussi des possibilités de souffler et de prendre soin de soi dans un des espaces bien-être de la station.

Au pied des pistes, nous avons testé Nama Spring. Le centre, bien coté par les internautes, offre une panoplie de bains variés. Et ne manquez pas de terminer votre passage par la piscine extérieure.

Accessible à partir de 15 ans / Prix: 34€ (10h-13h) ou 42€ (14h-19h).

Bon plan

Si vous souhaitez profiter des randonnées avec un jeune enfant, le porte-bébé est indispensable. Il est aussi très pratique pour circuler au sein de la station.

Vous n’en avez pas? Pas de panique, les magasins de sport sur place proposent des locations. C’est pratique pour votre portefeuille et un gain de place dans la voiture.

Testé au magasin, le sac est rapidement devenu incontournable là-bas.

Des fresques lumineuses

Les fresques lumineuses de l'Aiguille rouge ©Yann Allegre

«Les Fresques Lumineuses de l’Aiguille Rouge» est une surprenante réalisation, de par son ampleur et par sa localisation.

Le lieu d’abord: le garage de la remontée mécanique du Varet (cocon nocturne qui préserve les cabines des conditions d’altitude). Nous sommes à 2 680 mètres d’altitude.

La réalisation ensuite: le visiteur est invité à déambuler, écouter et contempler des fresques lumineuses virevoltant autour des saisons dans un espace de 500 m2.

En pratique

Pour y aller

Entre la maison et les Arcs, nous avions 930 km au compteur. Bien trop pour une famille comptant un petit bout de 2 ans. Nous avons donc fait une étape à Mâcon (l’hôtel Panorama dispose de chambres permettant d’accueillir des familles de 5 personnes avec tout le confort).

Pour loger

Légèrement excentrée au Chantal, la résidence Pierre et Vacances offre une vue époustouflante sur le mont-blanc. Nous disposions d’un appartement d’angle avec 3 chambres, deux salles de bains et une vaste terrasse. L’accès à la station peut se faire à pied ou en prenant la télécabine du Dahu avec lequel vous serez au centre de la station en 5 minutes.

La résidence dispose d’une piscine, d’un espace bien-être, d’une salle de jeux pour les enfants et vous permet de passer commande pour les petits-déjeuners.

Pour les enfants

Planifiez votre venue en réservant votre pass «Hero» à l’avance sur www.lesarcs.com/hero