Chat, chien, rongeur: quel est l’animal idéal pour vos enfants ?

Chiens

Le chien est un excellent compagnon et peut même participer à créer un climat de sécurité à la maison. Par contre, si vous êtes du genre à être toujours en vadrouille, ce n’est peut-être pas une bonne idée puisqu’il demande une présence et un investissement personnel assez importants.

Les races de chien se comptent par dizaines, chacune avec ses particularités. N’hésitez pas à demander les conseils d’un vétérinaire pour savoir celle qui vous correspond le plus. Peu importe celle que vous choisirez, gardez en tête une règle: durant la période d’adaptation de l’animal à son nouvel environnement, ne le laissez pas seul avec un jeune enfant. N’hésitez pas non plus à vous rendre au dressage en famille. Une manière d’éduquer votre animal, de vous faciliter la vie et de resserrer les liens entre vous. Optez également pour des promenades régulières, de manière à stimuler votre toutou.

Chats

Si vous ne faites pas partie de la team chiens, vous serez certainement de celle des chats. De nature plus indépendante, ils peuvent être un bon compromis. Mais pensez qu’ils ont des griffes et peuvent parfois faire mal sans le faire exprès. Il faudra donc régulièrement les tailler et prévoir des accessoires et des jeux pour les garder stimulés. Gardez également en tête qu’un chat est extrêmement propre. Il a besoin d’être brossé régulièrement et d’avoir une litière entretenue. Enfin, rappelons qu’en Belgique la stérilisation des chattes est obligatoire.

Rongeurs

Pour les plus petits, le cochon d’Inde et le lapin nain semblent tout indiqués. Ces animaux de compagnie sont affectueux et se laissent manipuler sans trop rechigner. Néanmoins, un lapin enfermé dans sa cage toute la journée ne sera pas heureux. Il aura besoin de pouvoir sauter et se dégourdir les pattes. Pensez aussi à protéger les câbles que ces animaux adorent mordiller.

En revanche, contrairement aux idées reçues, les hamsters ne sont pas indiqués pour des enfants en bas âge. Ils ont tendance à dormir le jour et à se cacher, tout comme le chinchilla. Vous ne risquez donc pas de les apercevoir beaucoup. Enfin, le furet, très indépendant, conviendra plus aux adolescents et aux adultes, qu’aux petits loustics.