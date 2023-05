Comment définissez-vous la proprioception ?

C’est la connaissance profonde de mon corps, le sens que j’en ai. Je n’ai pas de miroir face à moi, pourtant, je suis debout et je suis capable de dire où je me situe et comment sont posés mes pieds, que je ne vois pas… En quelque sorte, c’est le mode d’emploi de notre corps. La proprioception me donne une carte de mon corps qui évolue dans l’espace, mais aussi intrinsèquement: où est ma main gauche par rapport à mon pied droit, etc. ?

Porte-t-elle bien son nom de sixième sens ?

Je dirais même qu’elle devrait s’intituler notre premier sens, car ses fonctions sont plurielles. La proprioception permet d’anticiper un mouvement, de le faire et de le corriger au besoin ou bien de l’automatiser. Il permet d’ajuster le tonus qu’il y a dans nos muscles et de lutter contre la gravité.

Quelle est son utilité ?

Concrètement, lors d’un repas de famille, si je me déplace derrière la chaise de mon mari, je connais mon corps et ses limites, et je sais si je peux me glisser pour passer. Cela semble évident. Mais nos repères peuvent rapidement être chamboulés. Avec l’expérience de la grossesse, par exemple, le corps nous joue des tours, et il nous arrive d’oublier qu’on ne peut plus se faufiler partout… Un temps d’adaptation est nécessaire. Au petit déjeuner, pour me servir une tasse de lait, je saisis un nouveau carton de lait. A priori, je le crois rempli. Mais d’autres personnes se sont servies avant moi, et le carton est vide. Mon cerveau ne s’attendait pas à soulever un carton vide, et mes muscles ont surestimé le poids à soulever. L’adaptation peut se voir au millième de seconde.

Pourquoi est-elle encore si méconnue ?

Dans les années 70, les chercheurs se sont beaucoup penchés sur cette notion, bien que la proprioception soit connue depuis bien longtemps. Mais les recherches scientifiques se butent à des difficultés de méthodologie, car c’est un sens "diffus". Les autres sens sont liés clairement à un organe: la vue et les yeux, le goût et la langue, etc. Une étude sur la vision peut facilement se contrôler les yeux ouverts, puis fermés. Pour la proprioception, ce sont les muscles, les articulations et la peau, notre plus grand organe, qui sont concernés. Impossible de les mettre en veilleuse pour l’étude… Le système proprioceptif ne nous a pas encore livré tous ses secrets !