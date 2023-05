Non, il n’existe pas de remède miracle pour combattre la cellulite, ce complexe inventé

Cellulite, qui es-tu ?

La cellulite est un amas de graisse qui se loge dans les couches profondes de la peau, principalement au niveau des cuisses, des fesses, du ventre et parfois des bras. Merci Dame Nature, elle concerne surtout les femmes. "L’épiderme des femmes est organisé différemment de celui des hommes, explique Donatienne Carton, dermatologue à Tournai et Bruxelles. Elle touche 90% des femmes pour environ 2% des hommes." Première nouvelle de haute importance : si vous êtes une femme et que vous avez de la cellulite, ne vous affolez pas, vous êtes juste… comme tout le monde. "Le surpoids amène davantage de cellulite, mais il y a aussi des femmes minces qui en ont ! Ce n’est pas qu’une question de poids, mais aussi de prédispositions génétiques, d’hormones, de retour veineux et lymphatique, et d’un tas d’autres critères sur lesquels nous n’avons aucune emprise." La combattre est donc une bataille contre les forces de la nature. Des forces, qui plus est, totalement inoffensives. "La cellulite n’est pas nocive pour le corps, ni mauvaise pour la santé en général, sauf en cas de cellulite infectieuse, mais c’est un tout autre sujet. Elle fait simplement partie du corps." Alors, certes, on l’aime moins, comme on peut ne pas aimer son nez ou ses doigts de pieds. Mais le plus efficace reste de travailler, même si c’est difficile, à l’accepter.

Cellulite, comment pars-tu ?

La chose à savoir avec la peau d’orange, c’est qu’elle est du genre sédentaire: elle installe ses quartiers avec un bail longue durée. "Même en maigrissant très fort, elle sera toujours présente dans une certaine mesure, car les compartiments dans lesquelles elle s’est logée sont toujours là. De plus, on garde toujours une couche de graisse sous la peau." Impossible donc de la faire décamper et voir si la peau n’est pas plus orange ailleurs ? "Elle est davantage présente en cas de surpoids, donc un rééquilibrage alimentaire et une perte de poids suivie vont la faire diminuer. Sinon, le sport, qui va raffermir les muscles et la peau, va la rendre moins visible. À part cela, une meilleure hygiène de vie, qui passe par l’alimentation. Les autres traitements proposés, comme les crèmes ou même le laser, ne font pas de miracles."

De nombreuses études sur ces remèdes miracles ont en effet démontré qu’ils ne marchent que très peu, voire pas du tout. On parle alors "d’efficacité perçue", autrement dit, d’effet placebo: on a l’impression que cela marche, car on est convaincu de l’efficacité de la crème ou de la méthode choisie. Ce qui ne fait pas de mal, à part au portefeuille. "Et il faut également savoir que même si elle disparaît un peu, elle finira toujours par revenir."

Même si elle est difficile à accepter et sujet à de nombreux complexes, la cellulite fait partie de la vie de presque toutes les femmes. Le meilleur moyen de s’en débarrasser (avant tout comme charge mentale), c’est un peu de sport, une bonne hygiène de vie et du recul par rapport au matraquage publicitaire "anticellulite" et aux diktats de beauté. Et de se rappeler aussi que toutes ces femmes qui vous font complexer sur les réseaux sociaux et dans les magazines, eh bien, elles en ont aussi ! Comme vous.