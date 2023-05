BILLETS PARENTS Les plus belles fleurs

Oui, c’est adorable. Mais bien compliqué pour eux de s’absenter discrètement et d’aller seuls jusqu’au champ de fleurs à couper qui se situe à plusieurs kilomètres de la maison. Je vous rappelle qu’ils n’ont que sept et cinq ans. Je leur annonce donc que je me suis arrangée avec « Marraine » pour qu’elle vienne les chercher. « Mais Maman, ce n’est pas une surprise si tu sais qu’on va te cueillir des fleurs avec Marraine », me répondent-ils, les larmes aux yeux. Effectivement ! Comment faire pour garder la surprise ? Je leur propose : « Eh bien, on dira que vous allez au magasin acheter des tomates pour l’apéritif, ok ? » L’accord était trouvé. Larmes séchées et sourire aux lèvres, c’est très fiers d’eux qu’ils sont partis « au magasin » avec Marraine, dimanche matin. Et si les fleurs qu’ils m’ont rapportées ont beaucoup souffert de la pluie, pour moi, il n’en existe pas de plus belles.