”The Voice France 2023” : huit talents en demi-finales grâce aux votes du public et du chanteur Mika à l’issue de l’émission de ce samedi 20 mai 2023

Un seul talent pour Zazie

Avec 75 % de leurs talents qualifiés pour la demi-finale en direct de la semaine prochaine, le duo de rappeurs (Bigflo et Oli) a pris une longueur d’avance sur Vianney, Amel Bent et Zazie en débarquant sur les grands primes en direct avec Fanchon, Dame et Maryline. Aurélien est quant à lui le seul talent de Zazie à se hisser en demi-finales. Originaire du Lot-et-Garonne, le magasinier de 34 ans a depuis quitté son emploi pour tenter sa chance dans la musique. Revenons sur le résumé de ces Super Cross Battles de cette saison.

Voici le résumé des “Super cross battles” 2023 de “The Voice”

1. Amel Bent affronte BigFlo et Oli

David Dax contre Fanchon

Fanchon : 74,8 %

Choix de Mika : Fanchon

L’adolescente de 16 ans a gagné son ticket pour les directs de “The Voice” en chantant le tout premier single de Mentissa, “Et bam”.

2. Zazie affronte Vianney

Prichia&Mea vs Kiona

Kiona : 80,2 %

Choix de Mika : Kiona

3. Vianney affronte Zazie

Lummen Nae vs Aurélien

Aurélien : 51,3 %

Choix de Mika : Aurélien. “C’est la voix de Mika qui a fait changer la balance”, a indiqué le présentateur de l’émission Nikos Aliagas.

4. BigFlo et Oli affrontent Vianney

Dame vs Benaël

Dame : 57 %

Choix de Mika : Dame

Arrivé en béquilles à son audition à l’aveugle après un accident de moto, c’est sur sa seule voix que le boucher de 33 ans a pu se qualifier.

5. Zazie affronte BigFlo et Oli

Maryline Naaman vs Hanna

Hanna : 56,5 %

Choix de Mika : Maryline

6. Amel Bent affronte BigFlo et Oli

Micha vs Nochka

Micha : 71,3 %

Choix de Mika : Nochka

7. Zazie affronte Amel

Clem vs Arslane

Arslane : 50,6 %

Choix de Mika : Clem

Arslane, 26 ans, a remporté de justesse son ticket avec 50,6 % face à Clem. “Tu vas réaliser ton rêve […]. Tu as le droit d’y croire”, lui a assuré sa coach, fière de l’altruisme de son talent. Quand il ne travaille pas en tant qu’ingénieur, il prend soin d’un homme âgé au quotidien depuis plusieurs années.

8. Zazie affronte Vianney

Robin vs Jérémy Levif

Jérémy Levif : 58,7 %

Choix de Mika : Robin

Jérémy Levif a obtenu le dernier billet pour les émissions en direct. Zazie salue en lui “un immense performeur”. Le chanteur de 31 ans, qui vit en Écosse où il est professeur de français et d’allemand, est déjà prêt à surprendre le public pour arriver jusqu’en finale.