”Je suis pansexuelle” : les révélations de chanteuse belge Angèle dans une émission diffusée ce samedi soir

En 2019, Angèle avait été contrainte de faire son coming out après les révélations de la presse people. Personne n’était alors au courant de sa bisexualité et de sa relation avec son ex-compagne, Marie Papillon. "Mon coming out m'a été volé", disait-elle dans un documentaire diffusé sur Netflix. "J'ai réalisé assez tard que j'étais bi et c'était compliqué. J'aurais préféré choisir le moment."

Quatre ans plus tard, la chanteuse s’est livrée à quelques confidences dans l'émission Les Rencontres du Papotin.

”Quand j’étais enfant, j’avais l’impression que ce n’était pas normal”

”J’ai attendu d’avoir 23 ans pour m’avouer que j’étais vraiment amoureuse d’une fille”, a encore indiqué la chanteuse belge. “C’était la première fois que c’était tellement clair. J’étais en relation avec cette femme, je n’avais plus envie que ce soit un secret. Quand j’étais enfant, j’avais l’impression que ce n’était pas normal. Pour certaines personnes, ce n’est pas normal. Alors que ça ne devrait plus être un sujet.”

"Je n'ai pas envie de m'en cacher..."

"[…] C’est important de pouvoir s’identifier quand on grandit […]. Je suis ravie si je peux aider. Je n’ai pas envie de m’en cacher car je trouve ça important d’en parler et d’en faire un sujet normal.”