Festival de Cannes 2023:“Vous m’avez frappé, c’est filmé”, vive altercation entre Thierry Frémaux et un policier, plus de 2 millions de vues

Une vidéo diffusée sur Twitter et relatant ce vendredi 19 mai 2023 une altercation entre le délégué général du Festival de Cannes et un policier municipal devant l’hôtel Carlton, à Cannes, a été vue plus de deux millions de fois. Thierry Frémaux, roulant à vélo sur le trottoir, aurait refusé de s’arrêter malgré l’injonction de l’agent. Il s’en est ensuite pris au policier, l’accusant d’avoir été frappé.