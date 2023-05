Comment donner un coup de neuf à ses parquets massifs ?

Plus facile avec un parquet huilé ou ciré

"Lorsque votre parquet présente de grosses variations de teintes là où vous marchez le plus souvent, s’il y a des griffes inesthétiques suite à des déplacements de meubles ou à un incident domestique, on éprouve souvent le besoin d’une remise à neuf", explique M. Lemineur (Parquet N.1, à Seraing). "Même chose si la teinte choisie au départ ne plaît plus. L’avantage d’un parquet massif est qu’il est “ renouvelable ”. On peut travailler dans son épaisseur jusqu’à un certain point. On procède d’abord à une remise à blanc du bois en passant à la ponceuse (différentes étapes, avec diverses machines que l’on peut trouver en location et des abrasifs avec des grains allant des plus gros aux plus fins). Une fois cela réalisé à tous les endroits de la pièce, il ne vous reste plus qu’à choisir votre recouvrement (cire, huile et vernis dans le cas d’un parquet vitrifié) et à l’appliquer."

On notera tout de même ici que dans le cas d’un parquet huilé ou ciré qui ne demande pas un changement de teinte et qui n’est pas trop abîmé, un simple ponçage léger avant l’application d’une nouvelle couche de produit sera suffisant.

"Par contre, le travail sera plus important suite à des dégâts des eaux qui provoquent généralement un soulèvement des planches", précise M. Lemineur. "Soit les planches seront à remplacer sur la surface touchée, soit toute la pièce sera à traiter. Ce sera à vous de voir si vous êtes outillé et si vous vous sentez capable de faire le travail vous-même ou si vous devez faire appel à un professionnel… Dans le cas d’une nouvelle pose partielle, assurez-vous de trouver le même parquet, au niveau de son épaisseur, de sa qualité et de la largeur des planches."

Les gestes réguliers pour prolonger la beauté de votre parquet

Sinon, étant entendu qu’un parquet régulièrement entretenu demande moins d’interventions plus conséquentes, voici quelques précautions d’usage à toujours avoir en tête:

– Apposez des patins de protection sous les pieds des meubles et des sièges ;

– Ne lavez jamais votre parquet à grande eau. Utilisez un matériel toujours bien essoré ;

– N’utilisez pas de détergents agressifs, ammoniaqués, abrasifs ou siliconés ;

– Placez un paillasson à l’entrée de la pièce pour prévenir les rayures.