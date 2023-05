Mangera-t-on tous bientôt des insectes ? Notre dossier du week-end

Michiel Van Meervenne l’a compris en visitant une ferme à grillons à Bruxelles en 2016. Séduit par le potentiel de ces petites bestioles, il a entraîné sa sœur, Anneleen, dans l’aventure Kriket. "Nous avons réfléchi au meilleur moyen de faire accepter des grillons au consommateur. Nous avons alors eu l’idée des barres de céréales", explique Michiel. Les insectes sont réduits en farine qui est ensuite intégrée au reste des ingrédients. Les barres "classiques", les premières commercialisées, contiennent des noisettes et des graines de citrouille. Ou bien du chocolat ou encore des noix de pécan et des dattes. Chaque barre contient 5% de farine de grillons mais ressemble à un en-cas classique. C’était le but…

Provoquer le déclic

"L’aspect visuel est le plus grand frein à la consommation d’insectes. Il y a une barrière psychologique, explique le fondateur de Kriket. Le plus grand défi est donc d’attiser la curiosité et de faire goûter une première fois pour avoir le déclic." Car les grillons ont un goût agréable de noisette, ils ne sont pas trop forts et peuvent être accommodés d’épices en tous genres.

Comme de la farine de blé, en fait. Mais les grillons présentent un avantage de taille pour l’alimentation des prochaines années. Ce sont des alternatives durables (voir ci-contre) à la consommation de viande. "Ils contiennent deux fois plus de protéines que le bœuf, de la vitamine B12, du fer, du magnésium et ils sont riches en fibres." C’est donc l’en-cas sain par excellence. Il convient aux flexitariens, ces personnes qui diminuent leur consommation de viande. "Pour les végétariens, ça dépend de leurs convictions. Ceux qui le sont devenus par souci écologique trouveront une source de protéines durable. Ceux qui sont davantage préoccupés par le bien-être animal doivent savoir que tout porte à croire que les insectes ne ressentent pas la douleur comme nous." À chacun de voir, donc, ce qu’il est prêt à mettre dans son assiette.

Un bémol, toutefois, les personnes allergiques aux crustacés et aux acariens pourraient l’être aussi aux grillons. Prudence, donc.

www.kriket.be/fr

Une alternative écologique

Les insectes font partie des "nouveaux aliments" dont la consommation est encouragée. Peu exigeants, ils sont particulièrement intéressants dans le contexte de lutte contre le changement climatique.

©RealPeopleStudio - stock.adobe.c

Il faudra s’y faire, criquets, vers de farine et grillons sont de plus en plus associés à notre assiette. La FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture a listé quatre raisons qui font des insectes les aliments du futur. Ils sont plébiscités pour leurs qualités nutritives (notamment leur richesse en protéines), en raison de la nécessité de trouver des alternatives pour nourrir une population mondiale qui ne cesse de croître, en vue d’ouvrir des perspectives économiques grâce à leur facilité d’élevage et… pour leur impact positif sur l’environnement.

Flexibles

C’est ce point qui a attiré les fondateurs de Kriket, Michiel et Anneleen. Ils expliquent avec enthousiasme: "Les grillons ont une empreinte climatique similaire à celle des plantes. Ils n’ont presque pas besoin d’eau, contrairement aux animaux comme les bovins ou la volaille. Comme ils sont très riches en protéines, on n’a pas besoin d’une grande quantité pour remplir l’apport journalier recommandé. Ce sont aussi des animaux flexibles, qui mangent tout, notamment des déchets organiques. "

Ce dernier élément fait des grillons de parfaits collaborateurs de l’économie circulaire. On estime en effet aujourd’hui que 25 à 30% de la nourriture totale produite est perdue ou gaspillée. L’élevage de grillons viendrait donc réparer cette erreur en produisant des nutriments à partir de cette nourriture perdue.

En plus, ces petites bêtes ne demandent pas beaucoup d’espace puisqu’on les élève en agriculture verticale. On peut donc les installer dans les villes, ce qui est beaucoup plus compliqué à mettre en place avec des vaches…

Kriket a obtenu une bourse européenne pour étudier les différentes possibilités pour nourrir les grillons et sélectionner la meilleure. Un partenariat avec Colryut est d’ailleurs en cours pour explorer la piste des déchets organiques. Une idée prometteuse quand on sait que la grande distribution générerait environ 14% du gaspillage alimentaire total.

"C’est un marché encore jeune donc il y a beaucoup de possibilités et de nombreuses recherches à mener", conclut Michiel.

Sécurité et hygiène

Comme on l’a dit plus haut, la FAO encourage donc l’élevage d’insectes. Elle met en place des incitants, tout en veillant à la sécurité et l’hygiène. Comme tout aliment destiné à la consommation humaine, les insectes font évidemment l’objet de nombreux tests avant d’être mis sur le marché.

Les fabricants sont d’ailleurs tenus de mentionner la présence d’insectes parmi leurs ingrédients. Vous ne risquez donc normalement pas d’ingérer ces petites bêtes à votre insu.