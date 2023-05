Question jardin : quelles sont les vertus de la mélisse ? La réponse de notre spécialiste

Une vivace pas compliquée !

Peu difficile, la mélisse accepte de pousser dans la plupart des sols, à l’exception de ceux qui sont détrempés. Il est aussi possible de la cultiver en pot. Comme la majorité des plantes aromatiques, la fausse-citronnelle est une grande amoureuse du soleil. Attention toutefois, si l’emplacement lui convient à merveille, elle peut coloniser une belle surface en peu de temps, d’autant qu’elle a tendance à se réensemencer facilement. Peu d’entretien à prévoir si ce n’est peut-être de rabattre juste après la floraison pour qu’elle produise un nouveau et abondant feuillage. En cas d’attaque de rouille, il est bon de supprimer rapidement les parties malades. Au niveau de la multiplication, vous pouvez soit diviser les touffes de 3 ans en automne ou au début du printemps soit effectuer un semis au printemps à 20°C (les graines germent en 8-10 jours). Les jeunes plantules obtenues par la technique du semis ne seront installées au jardin qu’au printemps suivant.

Mellifère, anti-moustiques…

La mélisse est une plante mellifère très appréciée des abeilles. Si vous la plantez près de légumes à polliniser, les abeilles ne manqueront pas d’aller les butiner et vous verrez probablement le rendement de votre parcelle augmenter… Intéressant, non ? Du côté des oiseaux, le superbe bouvreuil pivoine semble apprécier les graines de la mélisse. Avec son parfum citronné, la mélisse repousse aussi certains insectes, dont les moustiques. Pensez donc à placer quelques petites touffes de mélisse près de la fenêtre de votre chambre…

Une infusion très utile

Connaissez-vous l’infusion de mélisse ? Elle est pourtant très efficace pour éloigner les fourmis, les mouches blanches (aleurodes) et les acariens. Elle est moins efficace pour les membres de la tribu des pucerons. En pratique, pour l’infusion, il vous faut pour 1 litre d’eau, 100 g de feuilles fraîches de mélisse. Les feuilles sont finement découpées et jetées dans de l’eau en ébullition. Elles y resteront 3 minutes puis on laissera refroidir l’ensemble avant de le filtrer (il est parfois utile de filtrer l’infusion deux fois pour éliminer un maximum de résidus et éviter de boucher le pulvérisateur !). L’infusion de mélisse ne doit pas être diluée.

