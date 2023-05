Incroyable à Mask Singer 2023: voici les stars internationales éliminées ce vendredi 19 mai 2023

Après le départ de deux personnages, la Sorcière et l’Alien, démasqués la semaine dernière ou encore la participation de Mel B en Soleil le 28 avril 2023, une nouvelle star internationale est apparue sous le déguisement du Kangourou !

guillement Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez démasquée.

Celle qui, selon les indices, a “collaboré avec Beyoncé, Céline Dion et Michael Jackson” a été saluée par les enquêteurs et le présentateur de l’émission. Cette personnalité “à la voix de malade” comme l’a relevé l’un des membres du jury, Kev Adams, était en réalité… la chanteuse américaine Anastacia.

”Oh mon Dieu. Je n’arrive pas à croire que vous m’ayez démasquée”, a indiqué l’artiste américaine après avoir enlevé son masque. Avec une voix reconnaissable entre mille, l’artiste de 54 ans s’était fait connaître du grand public en 2000, grâce à sa voix soul et rocailleuse, et à son tube I’m outta love, tiré de son album Not That Kind. Avec plus de 7 millions d’exemplaires vendus. Figure incontournable de ce début des années 2000, elle a partagé la scène avec les plus grands artistes. En 2003, la personnalité aux 50 millions de disques vendus a appris qu’elle était atteinte d’un cancer du sein. Une maladie qui la suivra jusqu’au début des années 2010. Avant d’annoncer sa totale rémission trois ans plus tard. Ses lunettes fumées ont toujours fait partie de son identité. La star a en effet pris pour habitude d’apparaître sur les tapis rouges et les plateaux de télévision avec des lunettes de soleil exubérantes, bien souvent rouges, qui sont devenues sa marque de fabrique.

Anastacia de retour sur scène en France ? “On y travaille”

”Merci d’être venue dans cette émission. C’était incroyable”, lui a lancé Kev Adams. “On aimerait vous voir sur scène à Paris”, lui a dit Élodie Frégé. “On y travaille”, lui a répondu Anastacia.

Voici les demi-finalistes : le Husky, le Chameau, la Méduse et la Biche

Toujours assoiffé de vérité, le jury de Mask Singer entend bien démasquer tout le monde. Si la Plante carnivore a intégré le casting officiel de l’émission la semaine dernière, elle s’est opposée ce vendredi 19 mai 2023 à la Méduse et au Chameau.

Après les votes du public, le Chameau et la Méduse ont été qualifiés et ont rejoint le Husky pour les demi-finales.

La Biche a, elle aussi, ensuite pu poursuivre l’aventure après six semaines de compétition.

Tina Arena en Plante carnivore

Éliminée, la Plante carnivore a été contrainte de révéler son identité face aux membres du jury et de quitter l’aventure. Sous le costume se cachait la chanteuse australienne Tina Arena.

"Vous étiez trop fort. Kevin en particulier", a déclaré Tina Arena à l'attention de Kev Adams qui avait déjà découvert qui se cachait sous le costume. "Elle a une voix ultra reconnaissable", s'est notamment justifié Kev Adams. La chanteuse s’est fait remarquer dès son plus jeune âge. Sa carrière a ensuite décollé dans les années 90 en Australie. Viendra ensuite le succès de son duo avec Marc Anthony. En 1999, son single Aller plus haut vendu à plus de 500.000 exemplaires dans l'hexagone a cartonné. Suivront d'autres tubes. Elle est l’une des artistes les plus primées au monde.

La grande finale aura, elle, lieu le 2 juin prochain.

Voici les stars démasquées avant l’émission de ce vendredi soir

Martin Lamotte (Vautour), Laura Flessel (Canard), André “Passe-Partout” Bouchet (Chenille), Jean-Marc Généreux (Lama), Anny Duperey (Phénix), Cartman (Zèbre), Adeline Toniutti (Alien) et Zaho (sorcière).