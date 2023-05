Un été Picasso sur la Côte d’Azur, pour les 50 ans de la mort de l’artiste

Un enfant de la Méditerranée

Ce préalable étant dit, qui sait que ce natif de Malaga, enfant de la Méditerranée et réfugié politique en France fuyant le régime de Franco, a longtemps promené son génie dans ce Sud envoûtant où flotte un air permanent de Dolche Vita.

Son dernier soupir, il l’a rendu entre les murs du vieux village perché de Mougins, dans le pays cannois, le 8 avril 1973. La mort est passée le voir entre les murs du mas Notre-Dame de Vie où il s’était reclu. C’était un dimanche, le soleil brillait. La mer scintillait. Dans cet antre du Minotaure, comme il l’avait baptisé, ses démons créateurs, en quête d’infini, y ont donné toute leur puissance, avec exubérance et urgence, avant de s’épuiser et de s’éteindre. À midi moins vingt, la mort, peut-être belle, l’a emmené, refermant le livre d’un destin exceptionnel.

Mougins se souvient

En ce printemps 2023, 50 ans plus tard, Mougins, à l’instar de toutes les villes picassiennes, se souvient avec honneur et émotion du Maître du cubisme, pour cet inestimable cadeau qui leur a fait d’une notoriété internationale.

Toutes lui rendent hommage à leur manière, par un bouquet d’expositions et d’événements qui chevaucheront l’été. Cette commémoration de sa disparition, transnationale, est portée au plus haut niveau par les gouvernements espagnol et français tandis que la célébration de son héritage est initiée par le Musée national Picasso-Paris, principal prêteur de l’événement, et coordonnée par Bernard Picasso, petit-fils de l’artiste.

Alors que le printemps bat son plein sur la Côte d’Azur, conviant tous les sens à un festival de couleurs et de saveurs, nous avons cheminé dans les pas du maître du cubisme. Car Mougins n’est qu’une étape, la plus pittoresque au regard des rues de ce village, toutes impeccablement entretenues, signe de richesse, où accourent des flots de touristes. Autre signe qui ne trompe pas sur les épicuriens aisés qui s’y pressent: Mougins a son allée des Chefs (de cuisine). Vallauris est plus populaire.

Nous y avons rencontré le coup de cœur de ce good trip. Il s’appelle Dominique Sassi, 86 ans. Un passeur de la mémoire de Picasso vénéré pour avoir eu le privilège de travailler près de 20 ans dans l’ombre du Maître, titre de l’ouvrage qu’il consacra à ses souvenirs. "Il est toujours vivant, il est toujours parmi nous, a-t-il dit devant un parterre de villageois et de personnalités. Les génies ne meurent jamais."

Antibes : le début de la fin

À moins d’une heure de Mougins, Antibes, la plus vieille ville de cette Côte d’Azur. La fondation d’un comptoir commercial y remonte à l’Antiquité, comme en témoignent ses remparts. À Antibes, comme à Mougins, Picasso est venu en vacances plusieurs années de suite. Il y file alors le parfait amour avec Olga, une Russe, qu’il dessine en train de lire et de coudre. On le verra séjourner au Cap d’Antibes, dans un hôtel merveilleux, l’Eden Rock. Antibes fut la première cité de France à dédier un musée à Picasso, et de son vivant, dans le château Grimaldi, tour à tour castrum romain et résidence des évêques. Mieux, son conservateur l’invita à y aménager son atelier.

Antibes célèbre le 50e anniversaire de la mort de l’auteur de Guernica par une exposition: "Picasso 1969-1972: la fin du début".

A Vallauris, Picasso au feu

D’Antibes à Vallauris, il n’y a qu’un mince trait de vagues à tirer. Dans ce bourg renommé par ses céramiques et sa fleur d’oranger (amer) bigaradier, Picasso le nomade s’est enraciné, de 1948 à 1955. Pour deux raisons majeures: il y a été initié à l’art de la céramique au sein du réputé atelier Madoura. Brûlant du désir de façonner, d’estamper et de décorer l’argile, le maître touche-à-tout y goûte passionnément au "feu" des cuissons. Picasso aura transcendé le savoir-faire millénaire des maîtres-potiers. Ensuite, quelle autre plus belle raison de s’attacher à la plage de Vallauris que d’y succomber à nouveau à l’amour. Dans cet atelier Madoura, un beau jour, coup de foudre pour Jacqueline Roque (1926-1986), l’hôtesse chargée de la vente des céramiques. La jolie brune a un profil nord-africain (et de femme d’Alger) si magnétique qu’il la mariera, à Vallauris même, en 1961. Jacqueline sera sa dernière muse. Picasso a tant marqué cette ville d’art qu’elle lui a rendu hommage, ces 6 et 7 mai, par un week-end olé olé à grand spectacle, avec flamenco et acrobaties tauromachiques sans sang qui coule.

Tout ça, c’est donc fini. Mais la ville aux nombreux ateliers-boutiques, héritage de Picasso, célèbre le peintre à la créativité sans limite dans son musée National Picasso. En Effet, il a réalisé dans la chapelle de l’ancien prieuré une fresque emblématique, Guerre et Paix, révélatrice du fait qu’il fut aussi un artisan chercheur de la paix. N’a-t-il pas réalisé une Colombe stylisée pour les Nations Unies ? Ce musée National Picasso est intégré au musée de la céramique, le musée Magnelli, qui accueille une exposition temporaire intitulée "Formes & métamorphoses : la création céramique de Picasso", accessible jusqu’au 30 octobre 2023.

A Golfe-Juan, Picasso a sa plage

Les grands chapitres de l’histoire d’amour de Picasso avec la Côte d’Azur ont toujours commencé par des vacances. Il en a été ainsi de son idylle avec Vallauris, elle a commencé à Golfe-Juan. "Chaque matin, à onze heures et demie, une grosse Hispano-Suiza noire des cend de Vallauris. Elle s’arrête devant une plage de Golfe-Juan, chez Nounou, bar restaurant. Toute la famille Picasso en descend et va prendre son bain." C’est ce qu’on peut lire sur le panneau récemment inauguré à Golfe-Juan et rebaptisant ce morceau de plage tant apprécié par la famille du peintre plage Pablo Picasso. On y apprend aussi que c’est au cours de l’été 1946 que Picasso, accompagné de sa nouvelle compagne Françoise Gilot, séjourna à Golfe-Juan et que, lors de ce séjour, il rencontra à Vallauris les fondateurs de l’atelier Madoura. Une rencontre décisive qui allait le faire entrer dans la grande famille des potiers de Vallauris et, comme on sait, le jeter dans les bras d’un nouvel amour. Car derrière chaque grande période de l’œuvre picassienne, il y a une femme. Quel papillon, ce Picasso!