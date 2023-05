Ce week-end, la cité du Lion voyage dans le temps pour s’arrêter dans l’univers des vikings. L’occasion de s’immerger dans un authentique village viking animé par près de 100 reconstituteurs pour découvrir leur manière de vivre, de s’amuser, de se marier ou encore de se battre, dans une ambiance rehaussée de concerts et de spectacles. Les Viking Days, c’est avant tout un grand marché des métiers anciens tenu par 70 artisans, comme des ferronniers, potiers, souffleurs de verre, danseurs, chanteurs, jongleurs, acrobates, qui côtoient des créatures étranges en promenade et la présentation de rites ancestraux. Autre point fort de l’événement: ses animations sportives et jeux de force venus de cette époque où chaque village envoyait les braves de ses contrées s’affronter et tenter de remporter le trophée de la bravoure. Les plus téméraires, adultes et enfants, peuvent affronter les guerriers aux épreuves de force et de dextérité. Spectacles de rapaces et de magie, lancer de haches et couteaux et la célébration de mariage selon les rites vikings complètent le surprenant programme!

waterloovikingdays.be

2. Jean et Alice - du 17 au 21 mai - Wavre

Spectacle musical en plein air retraçant l’histoire de Wavre à l’époque féodale, le Jeu de Jean et Alice célèbre avec faste un épisode historique... qui vient de célébrer ses 800 ans! Car en 1222, Wavre voyait la remise des libertés à ses bourgeois, grâce à un certain Maca. Cette année, cette histoire est revue par une mise en scène de grande envergure, menée par Luc Petit, spécialisé dans la valorisation du patrimoine au travers de spectacles alliant son et lumière. Danseurs, chevaux, marionnettistes, bouffons, lanceurs de drapeaux, pyrotechniciens... avec 450 acteurs et figurants pour 1h30 de spectacle, cette édition est un projet fédérateur et un événement citoyen, magnifié par un décor de 400 m au cœur de la cité.

Réservation: www.jeanetalice.be

3. La Caravane Vanne - le 21 mai - Tournai

Grande randonnée cyclo-humoristico-touristique, la Caravane Vanne propose un parcours festif de 19 km aux souffles des accordéons et autres fantaisies. Dans une ambiance populaire et récréative, elle se ponctue d’un pique-nique franco-wallon-flamand, à l’occasion de la Fête de l’Eurométropole. Départ à 10h au Pont des Trous.

www.accordeontournai.be

4. Passion équestre - les 20 et 21 mai - Libramont, Exhibition & Congress

Entièrement dédié aux sports et loisirs équestres d’extérieur, Equi’Feria rassemble des dizaines de professionnels venus partager leur passion au travers de démonstrations et de spectacles en continu. Concours de dressage, d’attelage, de jumping, monte américaine, poney games, voltige... font de ce salon un événement complet, toutes disciplines équestres confondues, pour petits et grands.

www.equiferia.be

5. Fans de comics - les 20 et 21 mai - Bruxelles, Tour & Taxis

Grand-messe de la pop culture, l’excentrique Comic Con rassemble les fans de comics, venus partager leur passion. Curiosité venue des États-Unis, cette convention réunit les accros de BD, de mangas, de jeux vidéo et superhéros. Au menu: des démonstrations de sabres laser, un "Geek Market", des jeux vidéos rétro et de nombreuses rencontres et dédicaces de stars du comic.

www.comicconbrussels.com

6. Bulles et BD - les 20 et 21 mai, de 10h à 18h30 - Centre culturel d’Éghezée

Avec la participation d’une quarantaine d’auteurs internationaux, le festival Les Bulles de Saint-Rémy nous plonge dans l’univers bédéiste, avec au menu: des bourses, des séances de dédicaces et des rencontres d’auteurs de BD "enchantées".

bd-hanret.be

7. Festival de Tontegrange - les 19, 20 et 21 mai - Tontelange

Dédié aux familles et aux enfants, le festival de Tontegrange bat son plein sous son chapiteau, dans les garages et bien sûr dans les granges du village de Tontelange. La nouvelle édition de l’événement existant depuis 2003 a concocté un programme d’ateliers créatifs et de spectacles d’art de rue pour faire rire, épater ou émerveiller.

tontelange.be