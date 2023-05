Voici la première gamme de cosmétiques belge, bio, vegan et 100% réservée aux hommes

Âgé de 50 ans, le chef d’entreprise a travaillé dans les plus grandes maisons, comme Dior ou L’Oréal. À travers son expérience, il a constaté qu’un véritable marché était à saisir. Passionné par le monde des cosmétiques, il a ainsi imaginé une gamme de soins adaptée à l’épiderme des hommes. "Notre peau est très différente de celle des femmes. Elle est beaucoup plus robuste en raison de la testostérone mais également très sensible en raison du rasage et du manque, en général, de soins quotidiens. J’ai donc imaginé des formules avec des textures plus légères qui pénètrent facilement dans la peau sans laisser de traces grasses, tout en procurant une sensation de confort", nous explique Hadi Kamouh.

Pour mettre au point cette routine de soins 100% masculine, qu’il a voulue certifiée bio, naturelle, hypoallergénique et vegan, le chef d’entreprise a fait appel à un laboratoire ardennais. "En général, les gammes de cosmétiques chez les femmes sont déclinées entre dix et quinze références. Ici, c’est l’opposé; la gamme est super-simple à comprendre. Cela se voit d’ailleurs sur le packaging. Il n’y a presque pas de texte car il n’y a pas mille choses à dire. Encore une fois, on va à l’essentiel. Je voulais inciter les hommes à utiliser mes produits pour leur facilité. Je ne voulais pas qu’ils se retrouvent face à une montagne de produits sans savoir lequel choisir." Dans cet état d’esprit, Hadi Kamouh a imaginé quatre produits (lire ci-contre), tous composés sans parfum et adaptés à tous les types de peaux. "Quand on produit des cosmétiques aussi purs adaptés aux peaux les plus sensibles, on s’adresse aussi aux peaux sèches, mixtes et grasses", précise l’expert.

Éduquer les hommes

Avec cette gamme très simple, Hadi Kamouh aimerait éduquer les hommes qui, en général, n’ont pas l’habitude de prendre soin de leur peau au quotidien. "Souvent, quand ils ont un problème ils vont se contenter d’aller piquer les produits de leur femme qui sont très chers (rires). Du coup, je pense qu’elles aussi seront heureuses de pouvoir offrir des produits spécifiques aux besoins de leur homme." Pour les aider à se lancer, le chef d’entreprise a d’ailleurs imaginé un starter kit et poste régulièrement des vidéos didactiques sur sa page Instagram, pour apprendre à la gent masculine la manière dont utiliser ses produits.

Un score Yuka de 100/100

Aujourd’hui, quatre produits sont disponibles. Un sérum anti-cernes qui a la particularité d’être doté d’une bille en métal. "La bille massante apporte une sensation de fraîcheur. Le froid est connu pour son pouvoir décongestionnant; c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est conseillé de conserver le produit au frigo."

Viennent ensuite une crème hydratante composée d’aloe vera et d’acide hyaluronique, un soin anti-âge pour visage composé d’aloe vera et d’extraits de pin sylvestre et de feuilles de cassissier et un autre plus spécifique pour le contour des yeux, composé toujours d’aloe vera mais avec de l’écorce d’arbre à soie. "Les soins anti-âge sont à utiliser à partir de 40 ans, la peau de l’homme ayant tendance à vieillir moins vite que celle des femmes."

©Strelciuc - stock.adobe.com

À terme, Hadi Kamouh aimerait proposer une gamme de dix produits composée notamment d’un gel nettoyant pour le visage, d’une crème après-rasage, d’un exfoliant, d’un gel douche et d’un shampoing. "J’ai envie d’offrir aux hommes des produits qu’ils n’ont pas l’habitude d’utiliser. Leur apprendre, par exemple, que la peau du visage est plus sensible que celle du corps et qu’il vaut donc mieux utiliser une lotion à part pour se laver. De même, pour les cheveux, les hommes les perdent de plus en plus tôt et ils savent qu’il faut en prendre soin. Mais, attention, je resterai toujours dans la simplicité et je veux continuer à proposer des cosmétiques faciles à choisir en fonction des effets que l’on recherche", avance le Belge. Pour convaincre les hommes à sauter le pas, il s’appuie d’ailleurs sur un argument qui, aujourd’hui, occupe une place de choix dans la société de consommation: le score Yuka. L’application mobile permet de scanner les produits alimentaires et cosmétiques afin d’obtenir une information claire de leur impact sur la santé.

"J’ai obtenu la note de 100/100. Je dirai que c’est la raison pour laquelle mes produits sont plus chers que ceux que l’on peut retrouver en grande surface. Les autres grandes marques ont des scores en dessous de 30. C’est là que je fais la différence."

Infos : www.clydeformen.com