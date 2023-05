Perdre du poids avant le retour du soleil : voici quelques conseils pour bien débuter l’été 2023 (vidéo)

Pour le diététicien et nutritionniste brabançon Louis Engels, qui a sorti son premier livre intitulé “Je perds du poids en mangeant du chocolat !”, il est d’abord important de savoir pour quelle(s) raison(s) on souhaite perdre du poids. “On doit se poser des questions. Ainsi, qu’est-ce qui me motive dans le processus de perte de poids ? Est-ce parce que je me sens mal dans ma peau ou encore dans un vêtement ? Le deuxième conseil, c’est de ne pas tout entreprendre en une fois, mais de découper son objectif en plusieurs étapes.” La raison ? “Lorsqu’on veut mener un régime sur tous les fronts d’un coup, c’est un inconfort pour le cerveau. C’est certes motivationnel mais très inconfortable.”

Une assiette équilibrée pour mieux manger

À l’approche de la période à laquelle certains souhaitent retrouver une silhouette fine pour se pavaner sur les plages ensoleillées, Louis Engels conseille de mettre progressivement en place de nouvelles habitudes. Privilégiez ainsi une certaine structure alimentaire dans votre journée. Avant de commencer une activité physique le mois suivant, par exemple.

Ainsi, un moyen simple de combler les besoins en nutriments tout en évitant les excès est de suivre le modèle de l’assiette équilibrée. Cette assiette est appropriée pour toute la population, des plus jeunes aux plus âgés, et s’adapte à tous les gabarits. Pour bien la visualiser, il suffit de prendre une assiette, de la diviser en trois parties et d’y mettre des légumes (moitié de l’assiette), des féculents complets et de la viande ou un substitut (protéine alimentaire). “Si tous les repas sont structurés de cette façon, ils apportent satisfaction et satiété.”