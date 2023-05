Fête des mères : les 5 podcasts qui rassurent et font du bien à toutes les mamans

1. Sortir du stéréotype : "Les mères à vif"

À chaque fête des mères, médias et publicité nous renvoient au visage une image de maternité magnifiée, idéalisée... irréelle ! La série de podcasts "Les mères à vif", réalisée par Marie Bourguignon, journaliste à la RTBF, a fait le choix de sortir de cet idéal culpabilisant, de déconstruire l’image de la "bonne mère". Le podcast de 6 épisodes donne la parole à ces mères qui, volontairement ou non, prennent des chemins à contre-courant. Car finalement, c’est quoi être mère ?

Pour écouter ? C’est ici

2. Transmission : "Et ta mère"

Spécifique aux relations mères-filles, le podcast "Et ta mère" raconte à chaque épisode une relation de fille à mère ou vice-versa, autour de transmission. Les femmes qui se racontent sont anonymes ou connues, comme la chanteuse Lio, se confiant à cœur ouvert en avril dernier sur son duo fusionnel avec sa maman. Chaque mercredi, une histoire touchante est mise en ligne par sa réalisatrice, Elodie Bastat.

Pour écouter ? C’est ici

3. Anti charge mentale : "Demande à maman"

"Outil de prévention et de sensibilisation du burn-out maternel" comme il se présente, "Demande à Maman !" invite à poser sa cape de wonder woman, et partage, avec humour, anecdotes et rencontres, des outils concrets. Créé par deux mamans, Charlotte Fortuit et Boutayna Burkel, le podcast comptant 36 épisodes jusqu’à ce jour parle de tout ce qui peut peser sur les mamans, pour les accompagner, les inviter à échanger et profiter du plaisir dans la parentalité.

Pour écouter ? C’est ici

4. Méditation : "Naissance d’une maman"

C’est le podcast de méditation pour réenchanter la maternité. Tous les premiers lundis du mois, Sandra Zeller propose, de sa douce voix et accompagnée d’une musique d’hypnothérapeute, des méditations guidées pour aider les mamans à vivre pleinement, sereinement et avec gratitude leur voyage de maman, que l’on soit enceinte, jeune maman ou que l’on ait accouché il y a des années. Les méditations peuvent se vivre en direct sur YouTube ou en différé.

Pour écouter ? C’est ici

5. Vécu universel : "Mères"

Depuis 8 ans, le podcast "Mères" plonge dans l’intime et dans les secrets de vie des mamans, à travers leurs histoires et leurs témoignages. Chaque épisode tend le micro à une toute jeune maman pour partager son expérience de la maternité. Des récits singuliers, émouvants ou déroutants, à la fois uniques et tellement universels "qu’ils ne manqueront pas de faire écho à votre propre histoire de maman..."

Pour écouter ? C’est ici