Tous les bienfaits du chocolat, source de bien-être

Mais derrière ces qualités se cachent aussi des vertus thérapeutiques. Le chocolat est riche en vitamines et notamment en vitamines du groupe B. Il contient également de nombreux minéraux comme le magnésium, le phosphore, le potassium et le fer. Et on y trouve aussi d’autres éléments actifs comme la théobromine, la tyramine, la phényléthylamine ou des flavonoïdes. Un cocktail qui donne au chocolat des propriétés antioxydantes (protection contre le vieillissement cellulaire ou encore contre les maladies cardio-vasculaires), antistress et antidépresseur.

Il améliore aussi les performances musculaires et les réflexes. Il possède, enfin, des vertus dynamisantes et euphorisantes. Craquer pour un morceau de chocolat entraîne la libération de dopamine, sans doute le plus célèbre des neurotransmetteurs. Une libération à l’origine d’une sensation de bien-être. Rien de tel donc qu’un bon morceau de tarte au chocolat pour apaiser un chagrin d’amour!

