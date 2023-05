Irlande du Nord: un tourisme florissant grâce à Game of Thrones

Heureusement, le vent est en train de tourner. Longtemps ignorée des touristes, l’Irlande du Nord connaît depuis plusieurs années un boom de visiteurs. Le résultat d’une campagne de communication en béton ? Pas tout à fait. Ce succès, elle le doit à des dragons et des clans familiaux en conflit pour un trône de fer. Pendant dix ans, l’Irlande du Nord a en effet servi de lieu de tournage à la série Game of Thrones.

En 2018, une étude de l’office du tourisme estimait qu’un touriste étranger sur six avait visité l’Irlande en lien avec la série HBO. Depuis, les différentes régions ont attiré bon nombre de productions destinées au cinéma ou la télévision.

L’endroit rêvé pour tourner

"C’est une bonne destination parce qu’il y a les studios à Belfast, de bonnes équipes, des paysages superbes et très différents – la forêt, les montagnes, les tourbières, la plage – qui ne sont pas loin les uns des autres", explique Naomi Liston, locations manager pour Game of Thrones et, plus récemment, pour le film Donjons et dragons.

C’est elle qui arpente la région à la recherche des endroits où poser les caméras. Elle a appris à composer avec le temps parfois capricieux de l’île et à tirer parti des nombreux paysages sauvages qu’offre l’Irlande du Nord.

Comme la Nouvelle-Zélande avec Le seigneur des anneaux ou l’Écosse avec Harry Potter, l’Irlande du Nord a compris que les fans étaient friands des visites de lieux de tournage. On peut donc trouver plusieurs parcours dédiés à Game of Thrones au départ de Belfast. Ils vous font passer par la côte, les forêts, les landes de bruyère, les châteaux médiévaux et normands. Certains parcours sont même animés par des figurants de la série qui ont toujours une petite anecdote à partager.

Et pour s’évader

Bien sûr, il est aussi possible de découvrir l’Irlande du Nord sans référence à l’univers de la série. Il y a la capitale, Belfast, le berceau du Titanic auquel est consacré un remarquable musée. De là, on peut partir pour des randonnées le long des falaises en passant par les petits ports de pêche. On peut se perdre dans les forêts, à pied ou à vélo, parcourir les montagnes de Mourne et se cultiver en visitant les nombreux sites historiques, des châteaux de Carrickfergus et Dunluce en passant par la ville fortifiée de Londonderry.

4 lieux immanquables

1 Tollymore

Au pied des montagnes de Mourne, dans le comté de Down, la forêt de Tollymore réunit cascades, ponts, d’imposants chênes-lièges, des portails gothiques, des grottes et même une grange aux allures d’église. On se croirait dans une forêt enchantée ! On peut s’y promener à pied ou louer des vélos (y compris électriques).

C’est là qu’étaient autrefois coupés les chênes utilisés pour le mobilier et la déco des paquebots de la White Star Line, la compagnie du fameux Titanic.

Elle a servi de lieu de tournage de Game of Thrones. Au tout début de la série, c’est là que la famille Stark découvre les louveteaux qui deviendront les plus fidèles amis des jeunes Stark.

2 Castle Ward

Il ne s’agit pas tout à fait d’un château mais d’une maison de maître datant du XVIIIe siècle. Son allure particulière est due au fait qu’elle mélange deux styles: le palladianisme, un style architectural de Vénétie et du néogothique.

Les fans de Game of Thrones s’intéresseront quant à eux à la tour d’horloge située dans la cour attenante à Castle Ward. Il s’agit en effet de la tour d’où le jeune Bran Stark est poussé au début de la première saison.

Les châteaux d’Irlande du Nord servent régulièrement de lieu de tournage. Récemment Donjons et dragons s’est installé à Carrickfergus, dans le comté d’Antrim. Ce château normand dont la visite est très didactique a joué un important rôle militaire jusqu’en 1928.

3 La côte

Un voyage sur l’île d’Émeraude doit impérativement passer par la côte. De nombreux sentiers permettent de découvrir les falaises, les vallées verdoyantes, les criques et les baies ainsi que de superbes panoramas sur l’océan.

En cours de route, les plus téméraires ne doivent pas hésiter à franchir le pont de corde Carrick-a-Rede (encore un lieu de tournage de Game of Thrones). Suspendu à plus de 30 mètres au-dessus de l’océan Atlantique, il relie la côte à une petite île. Pensez à réserver, la traversée est très prisée.

Pour flâner dans le comté d’Antrim (tout au nord), on s’arrête en chemin à Ballintoy, un charmant village de pêcheurs auquel on accède par un étroit chemin de pierres.

4 La chaussée des géants

C’est l’une des attractions les plus prisées d’Irlande du Nord. Et pour cause: l’étonnante chaussée des géants est composée d’environ 40 000 colonnes hexagonales verticales juxtaposées. Il s’agit d’une coulée de lave basaltique refroidie datant de soixante millions d’années.

Mais c’est plus amusant de s’en tenir à la légende. Deux géants, l’un Irlandais, l’autre Écossais, se détestaient. Pour se battre avec son rival, l’Irlandais a jeté des pierres dans l’eau pour construire un chemin. Voyant arriver son ennemi, beaucoup plus gros que lui, l’Irlandais s’est déguisé en… bébé. L’Écossais a alors pris peur, craignant la taille du père de ce grand bébé. Le site ainsi que sa côte sont classés réserve naturelle et inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.