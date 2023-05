Quand est-il possible de débuter le vélo avec son bébé ?

Il n’y a pas de règle, c’est à l’appréciation des parents. Déjà avant que bébé puisse rester assis, avec un équipement particulier.

Quel siège vélo prévoir pour un bébé de moins de 6 mois ?

Un siège auto de type Maxi-Cosi est l’idéal. Ce siège peut être placé sur un porte-bagages de vélo "long tail", de type Bike 43, une marque belge avec un porte-bagages allongé, conçu pour les familles. Il se clipse sur support disponible chez les vélocistes. Il se fixe aussi dans un vélo triporteur. Personnellement, nous l’avons attaché dans notre carriole, ficelé avec de bonnes sangles.

Dès que l’enfant reste assis, quel équipement privilégier ?

Le choix est multiple, et dépendra de la pratique, de l’itinéraire, du budget de chacun.

Le siège avant convient aux enfants de 9 mois à 3 ans (jusqu’à 15 kg), le siège arrière jusqu’à 7 ans environ (jusqu’à 22 kg). Il faut veiller aux informations de poids minimum et maximum. Les ceintures et les repose-pieds devront être adaptés au fur et à mesure de la croissance de l’enfant.

Selon la sortie du jour, comment choisir le bon siège ?

Le confort de l’enfant et du cycliste est primordial. Pour un trajet court, en ville, pour se rendre à la crèche par exemple, j’ai une préférence pour le siège arrière. Le siège avant a l’avantage d’être sympa pour parler avec son bébé. Mais personnellement, lorsqu’on doit s’arrêter et démarrer souvent aux feux rouges et carrefours, ce dispositif avant peut s’avérer déséquilibrant avec une lourde charge au guidon. Il peut aussi entraver la visibilité de la route. Le siège avant devient par contre agréable sur de grandes lignes droites et plates, sur le RAVeL ou aux Pays-Bas par exemple. Et utile pour le parent qui transporte un second enfant à l’arrière.

Et pour de longs itinéraires ?

On opte alors pour un siège inclinable, dans lequel bébé se laissera aller à une petite sieste ! Et un siège plus haut, encadrant sa tête. La carriole est aussi un choix confortable.

Quels sont les points forts d’une carriole ?

Cette option est plus onéreuse et encombrante qu’un siège, mais plus accessible et maniable qu’un triporteur. Face aux intempéries, l’enfant est protégé. On y transporte jusqu’à deux enfants et jusqu’à 45 kg. Le modèle qui se détache du vélo facilement et s’équipe d’une roue avant se transforme en poussette. Idéal pour faire des emplettes au marché ou une balade multimodale !

Et pour l’équipement vestimentaire ?

Un casque adapté est vivement conseillé, à essayer au préalable avant tout achat. Une cape pour se protéger du vent ou de la pluie. Et bien garder les extrémités au chaud, comme pour l’adulte d’ailleurs.