©beats_ - stock.adobe.com

Étoilés ou non, venus des quatre coins de la Belgique, 75 chefs proposent leur vision de la "street food", nourriture de rue, au "Streat Fest’". Pour sa deuxième édition, le festival bruxellois se renouvelle avec une sélection de chefs et d’artisans du goût, avec pour mots d’ordre: accessible, rapide et ludique. Tout comme se définit la street food, cette nourriture pratique et séduisante qui se déguste à la main, sans chichi.

Car ces dernières années, les influences de la street food se sont élargies, allant au-delà du classique burger, entre empañadas, rouleaux de printemps et "bowls" composés. Au menu: des nombreuses dégustations originales, créations gastronomiques pour l’occasion, mais aussi des animations familiales, des concerts et des surprises, comme des cours de cuisine pour adultes ou enfants (déco de gâteaux, sauces véganes…), des ateliers d’arts urbains (customiser ses sneakers, initiation au graffiti…), des performances artistiques, de la danse urbaine, des dj sets, des concerts allant du hip-hop au folk... Sans oublier la présence d’un petit marché de produits locaux.

Programme: streatfest.be

2. Rhodo et azalée, Celles, le 14 mai de 10h à 18h

Une sélection de pépiniéristes belges et étrangers se retrouvent à la bien-nommée Feuillerie, parc romantique du XIXe siècle, pour une Fête des plantes dédiée aux rhododendrons et azalées. Avec 1 000 plantes en fleurs délicates et poétiques, introuvables dans le circuit commercial courant, l’événement surprend avec d’anciennes et nouvelles variétés insolites. Cette expo-vente donne l’occasion de découvrir la Feuillerie, l’un des plus beaux parcs botaniques du Hainaut, classé en 2021 comme remarquable des "Parcs et Jardins de Wallonie". Il se caractérise par une variété de 2000 espèces d’arbres ou d’arbustes dont des espèces rares comme le Tulipier, le Noisetier de Bysance ou le Févier.

INfos : www.lafeuillerie.be

3. Fête des Fous, 13 et 14 mai, Château de Moha (Wanze)

©EdA

A l’occasion de la Fête des Fous, animations foraines et ambiance du Moyen Âge investissent le château féodal de Moha. Cracheurs de feu, magiciens, lancé du javelot, fauconnerie, tir à l’arc, marché médiéval et tournoi de chevaliers suivant les règles traditionnelles... tous les ingrédients réunis pour l’immersion médiévale!

Infos : www.chateaumoha.be

4. Le Réveil du Lac, 13 et 14 mai, Lac de Bambois

Le Réveil du Lac prend une nouvelle ampleur avec deux journées de fête, à commencer par un samedi jalonné de concerts. Ce dimanche, place à une ambiance avant tout familiale avec du théâtre de rue, de la musique, de la danse, des ateliers, un marché et un village des associations sur les thèmes de l’environnement, de la famille et du handicap.

INfos : www.lacdebambois.be

5. Divercity, 13 et 14 mai, Liège

La Cité ardente accueille la première édition de Divercity, un rendez-vous gratuit dont l’objectif est de faire (re)découvrir sa street culture, "trop souvent invisibilisées dans les lieux de pouvoir et de prestige", expliquent ses organisateurs. Au programme: un Salon du gaming et de la réalité virtuelle, des initiations aux arts martiaux et battles de breakdance dans des sites de prestige.

INfos : divercityfestival.be

6. La Nuit à Tournai, 13 mai de 18h à minuit

Tournai met les petits plats dans les grands pour la Nuit européenne des musées et a concocté une soirée culturelle dans tous les musées de la ville: le musée d’Histoire militaire, le musée d’Histoire naturelle & vivarium, le musée des Beaux-Arts, le MuFIm, le musée de la Marionnette, TAMAT et le carillon du Beffroi. En parallèle, la cathédrale participe pour la première fois à la "Nuit des Cathédrales", autre événement international.

7. Printemps au cimetière, 13 et 14 mai, cimetière d’Evere (Bruxelles)

©© Jacques Duchateau

Le Printemps des cimetières invite à explorer le cimetière de Bruxelles sous un nouveau jour, en visite guidée. Car de grands noms de l’Art Nouveau, comme Victor Horta, n’ont pas seulement bâti d’imposants bâtiments, ils ont aussi dessiné des tombes et monuments qui ornent les allées des cimetières. Un jeu en ligne pour les familles permet également de découvrir des monuments funéraires.

Infos : www.bruxelles.be

8. Le plus grand château fort, 20 et 21 mai, Château fort de Sedan

Au pied du plus grand château fort d’Europe, le Festival médiéval de Sedan( France) accueille durant deux jours 40 troupes de chevaliers, ménestrels et artisans d’époque venus remonter le temps avec leurs campements, leurs combats, des concerts dans les douves du château et un grand cortège historique de 500 acteurs et figurants le samedi soir. www.chateau-fort-sedan.fr

9. Rue et vous!, le 18 mai, dans le centre d’Ath

Festival pluridisciplinaire et gratuit pour la majorité de ses spectacles, Sortilèges, rue et vous! est une vitrine des dernières créations d’art de la rue et propose une programmation diversifiée. Trente compagnies, venues de Belgique et de France, présentent soixante représentations: entre-sorts, théâtre, musique, danse, cirque…De nombreuses animations s’installent dans les rues, dans une scénographie particulière qui habille la ville. mcath.be

10. Namur en mai, les 18, 19 et 20 mai

Sous des airs de fête foraine du XIXe s., Namur en mai présente pas moins de 100 spectacles proposés par une soixantaine de compagnies et 300 artistes. Place Maurice Servais, manèges et cabarets sont de retour, avec de l’hypnose, de la jonglerie et de l’effeuillage. Plus de la moitié des spectacles sont entièrement gratuits: pièces de théâtre, marionnettes, cirque, concerts, entre-sorts et déambulations... www.namurenmai.org