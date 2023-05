"Malheureusement, il n’existe pas encore de matériau fabriqué à partir de déchets de sapins issus de nos forêts ardennaises, j’ai donc choisi de me tourner vers le Grape Skin de Vegea®, un cuir végétal fabriqué dans le nord de l’Italie ", sourit Soho Francotte, qui nous reçoit dans son atelier lumineux au milieu de la campagne ardennaise namuroise, à Baillamont. Il y a deux ans, elle a lancé sa maroquinerie végétale "Made in Belgium", qu’elle ne cesse depuis de faire évoluer. En mars dernier, elle a sorti sa nouvelle gamme de sacs en marc de raisin.

Une marque éthique et éco-responsable

"Avec mon compagnon, nous étions musiciens et nous tournions hors Belgique, puis il y a eu le Covid. Nous venions heureusement de nous installer ici." Vegan depuis plus de dix ans, elle connaît la galère de chercher des sacs ou chaussures en cuir végétal "éco-responsable" mais aussi respectueux des travailleurs, dit-elle. "En 2021, 61% des sacs et bagages vendus dans le monde étaient fabriqués en Asie… Ces pièces de maroquineries sont souvent fabriquées à partir de cuir tanné au chrome ou d’alternatives contenant PVC, phtalates… La production dans ces pays soulève de grosses questions: souffrance animale, empreinte écologique liée au tannage minéral, composition des alternatives contenant PVC, phtalates… et l’exploitation humaine. Souvent c’est fait en Chine, au Bangladesh où on connaît – soyons honnêtes – les conditions de travail, que nous jugerions inacceptables ici. J’avais appris à coudre pour fabriquer mes propres vêtements, donc je me suis dit: ‘Fais-le toi-même’."

Après un crowdfunding et la mise en vente de ses premiers sacs en Liège portugais et en Pinatex, elle a décidé de se tourner vers ce fameux cuir de raisin italien, dans le souci d’une approche la plus durable possible, explique-elle. "Le problème, c’est que le Pinatex – réalisé avec les fibres des feuilles d’ananas généralement brûlées par les fermiers – est créé aux Philippines – comme moi (sourire). Je cherchais un cuir végétal produit en Europe" Prochaine étape: des sacs en cuir végétal créé en Belgique ? "Je reste à l’affût, je vois que le secteur est en constante évolution !"