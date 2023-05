Depuis 2014, le centre de formation Espace Drone forme à Temploux de nombreux professionnels et amateurs au pilotage de drones afin de permettre à ceux-ci d’apprendre tous les rudiments nécessaires en vue d’optimiser leurs compétences dans leur métier.

Pour Renaud Fraiture, qui est aussi vice-président de la fédération belge du drone, piloter un drone est déjà un métier du présent, mais sera aussi une spécificité importante du futur. Si les géomètres et architectes commencent à être plutôt bien formés en général sur le pilotage d’un drone (qui peut leur permettre d’améliorer en conséquence la qualité de leur travail), d’autres métiers sont nés grâce à cette technologie et d’autres arriveront prochainement.

D’ailleurs, il précise que pratiquement tous les élèves désirent se tourner vers le diplôme spécifique plutôt que l’Open, afin de se former précisément. "Nous avons étendu nos spécialisations au sein de la formation afin de pouvoir amener des indépendants ou particuliers vers de nouveaux métiers, comme la photogrammétrie (NDLR: une science permettant de recréer des mesures à partir de plusieurs photographies) , la sécurité, le montage vidéo ou encore la thermographie."

Renaud Fraiture observe deux clientèles bien distinctes. "La moitié des élèves viennent via leur entreprise qui a pour objectif d’ajouter une corde en plus à leur arc. L’autre moitié touche plutôt des indépendants qui ont envie de se lancer dans un autre univers et qui font donc les démarches pour trouver un autre métier."

Et les métiers qui utilisent le drone, il n’en manque pas. Si les agriculteurs, policiers, pompiers, géomètres, agents de sécurité l’utilisent déjà, une grande partie des métiers qui vont s’en servir n’existent pas encore. "Il faut bien se rendre compte que tous les six mois, de nouveaux boulots se créent. Je reste d’ailleurs persuadé que dans le futur, de nombreux métiers vont se développer car après tout, ça ne fait qu’une dizaine d’années que le drone s’est vraiment commercialisé en Belgique."