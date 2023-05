Une maison mal aérée et c’est souvent parti pour de l’humidité sur les fenêtres. Pire: à force, des champignons apparaissent (traces noires) qu’il convient impérativement d’enlever. S’ils ne sont pas là depuis trop longtemps, essayez de frotter avec un mélange d’eau et d’alcool à 70 degrés, voire eau + vinaigre. Utilisez un masque, des gants et des lunettes de protection.

2 Robinet

Qui n’a jamais été embêté par un robinet qui envoie l’eau "dans tous les sens" ? Neuf fois sur dix, le souci vient du mousseur situé à la sortie. Il est soit cassé, soit plein de calcaire ou encore encrassé. L’eau se fraye un chemin juste où elle peut passer et cela fait des éclaboussures. Un petit démontage facile (coupez l’eau, par précaution), un remplacement ou un nettoyage, et c’est reparti.

3 Prises de courant

Un interrupteur ou une prise de courant défectueux ? Première chose, plus qu’importante: coupez le courant. Après avoir enlevé le cache, prenez une photo, pour garder une trace visuelle de la situation. Apportez la pièce défectueuse dans un magasin pour la changer à l’identique (ou l’équivalent), remontez, puis remettez le courant.

4 Détartrage

Si votre cuvette de WC, voire vos éviers, présentent des traces de tartre, une solution existe pour leur rendre une apparence plus avenante. Soit un mélange vinaigre blanc/eau (50-50), soit du bicarbonate de soude, voire rien que du vinaigre blanc. Laissez agir une nuit, puis frottez bien avec une brosse pour faire complètement disparaître les dépôts.

5 Meuble rayé

Petit truc tout simple pour faire disparaître, ou atténuer un maximum, les rayures sur vos beaux meubles en bois: les cerneaux de noix. Prenez-en un que vous frottez plusieurs fois sur la rayure, histoire d’imbiber le bois avec l’huile du fruit sec. Passez votre doigt pour lisser, puis un linge pour terminer le travail.

6 Bosse sur la voiture

Un petit outil pas cher (5 à 6 euros) à avoir à portée de main: un extracteur de bosse universel. Avec celui-ci, vous pouvez redresser vous-même la carrosserie de votre voiture en cas de bosse (légère, pas un sinistre total…). C’est facile, rapide et, surtout, cela vous évite un rendez-vous onéreux chez un professionnel.

7 Pointeur laser

Parmi les différentes utilités d’un pointeur laser, en voici une qui permet un gain de temps et un travail précis. Imaginez que vous ayez un lustre à suspendre exactement au-dessus du centre de la table (ou à un autre endroit). Déterminez le centre de votre table et placez-y votre outil qui vous indiquera l’endroit exact où percer le plafond.

8 Trou dans le mur

Si vous avez un trou (suite à l’enlèvement d’une cheville par exemple) ou une fissure dans votre mur, poncez d’abord à la main (fin papier verré) tout autour, puis rebouchez avec un enduit léger. Laissez sécher, poncez à nouveau pour bien lisser votre mur, puis appliquez un peu de peinture grâce à une petite éponge.

9 Joints de carrelage

Les joints de carrelage noirs, signe que de la moisissure s’est installée, c’est sale, laid et mauvais pour la santé à terme. Bicarbonate de soude ou vinaigre blanc, un peu d’huile de bras pour bien frotter, et le tour est joué. Une "mixture" encore plus efficace: un verre d’eau de javel avec environ 100 grammes de bicarbonate de soude.

10 Foyer à bois

Après un certain nombre d’utilisations, les vitres de votre foyer à bois se couvrent généralement de noir. Histoire d’éviter les produits chimiques, vous pouvez imbiber d’eau des feuilles de journaux roulées en boule et les couvrir des cendres du foyer. Frottez les vitres avec cela. Résultat étonnant. Du vinaigre blanc mélangé à du sel, cela marche également.

11 Évier bouché

Au-delà des produits chimiques vendus dans le commerce et connus de tous, vous pouvez déboucher votre évier avec une ventouse, en prenant soin de bloquer le trop-plein avec un chiffon humide. Vous pouvez également utiliser un mélange de bicarbonate de sodium, de vinaigre blanc et de sel. Plus de l’eau bouillante.

12 Tiroir qui grince

Un tiroir en bois qui coulisse mal et qui fait du bruit ? Souvent très embêtant alors qu’un truc tout simple existe et est susceptible d’atténuer, voire de gommer complètement le problème. Sortez le tiroir de son abri et frottez les parties en contact rapproché avec le meuble avec de la paraffine, cette cire que l’on utilise, entre autres, dans la confection de bougies.

13 Joint de silicone

Lorsque vous devez poser un joint de silicone entre deux surfaces et que ce travail est visible, autant le rendre esthétique. N’hésitez pas à poser deux rubans de masquage de peinture, qui marqueront les limites, avant d’actionner votre pistolet. Une fois le silicone bien lissé, retirez vos deux rubans. Le joint sera bien net…

14 Plan électrique

Lorsque vous achetez une maison et que vous ne trouvez pas son plan de circuit électrique, refaites-le vous-même. Pour toutes les pièces, procédez à un relevé des prises, interrupteurs, fils électriques, et faites-les correspondre avec les disjoncteurs/fusibles de votre tableau électrique. Intérêt ? Pas de perte de temps, pour vous ou le professionnel appelé, en cas de panne.

