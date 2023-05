Difficile à cultiver, le lupin ? Les conseils de notre spécialiste jardin

Longue floraison ?

Les lupins vivaces produisent au cours de la belle saison de nombreuses tiges fièrement dressées. Le feuillage est dense et composé de feuilles digitées comportant entre 10 et 15 folioles. Les fleurs sont réparties en étages le long des hampes florales ce qui donne à la plante un curieux aspect de chandelier. En pleine floraison, un pied adulte de lupin peut mesurer de 50 centimètres à 1 mètre, suivant les variétés. Les fleurs se montrent en juin-juillet mais, si on prend soin de couper les hampes florales fanées, une seconde floraison, moins abondante que la première, peut se produire en septembre. Il est important de les placer parmi d’autres plantes vivaces à floraison estivale car défleuris ce ne sont vraiment pas des modèles de beauté.

Sont-ils vraiment exigeants ?

Les lupins détestent le calcaire sous toutes ses formes puisque ce dernier provoque le jaunissement du feuillage, un phénomène connu sous le nom de chlorose. On évitera donc les terres ayant reçu de la chaux, des engrais calcaires. Ils doivent être plantés dans un sol acide (pH 5,5 – 6) ou à défaut dans un sol neutre (pH 7). Le sol doit aussi être bien meuble et très riche en éléments nutritifs. Mais attention, les lupins n’apprécient pas non plus le fumier frais. Au niveau de l’exposition, on leur réservera un emplacement ensoleillé tout en évitant de les planter contre un mur exposé plein sud.

Quelques conseils d’entretien

Pour que les lupins vivaces puissent se développer sans mal, on devra les espacer de 40 à 60 centimètres suivant les variétés. Dès que la floraison est terminée, on éliminera sans pitié les hampes florales. On les coupera juste sous les premières fleurs. Quand on aura éliminé toutes les tiges portant les fleurs, on laissera les plantes se reposer pendant deux à trois semaines. Au mois d’août, on les arrosera copieusement à l’eau de pluie (éviter à tout prix l’eau de ville qui est trop calcaire) puis avec une solution nutritive pour favoriser une refloraison en automne. Comme les lupins sont gourmands, il est vivement conseillé de les rajeunir tous les trois ans et de les replanter dans une nouvelle terre. En règle générale, on ne peut pas replanter des lupins au même endroit avant 4 années.

Envoyez vos questions avec nom, prénom et localité à Marc Knaepen: markbota@hotmail.be