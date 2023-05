Les 5, 6 et 7 mai, Lasne, Abbaye d’Aywiers

Près de 200 professionnels du jardinage se rassemblent dans l’ancienne Abbaye cistercienne d’Aywiers, lieu historique abrité d’arbres centenaires, pour la Fête des plantes et du jardin, fertile en idées et conseils ! Comme cette édition se déroule pour la première fois durant les vacances scolaires, les organisateurs y ont vu une occasion rêvée de se pencher sur le monde merveilleux du jardin "enfant admis", "un lieu magique entre tous où s’éveiller en toute quiétude à la nature et bâtir quelques rêves ".

Comme le racontent les organisateurs de l’événement, "les jardiniers en herbe sont une terre féconde. Les graines y germent à foison. Le jardin est pour eux une intarissable source de découvertes, de questions et de plaisir. Il stimule leur imaginaire et révèle bien de leurs talents. Les enfants d’aujourd’hui sont les jardiniers de demain." Parmi les animations dédiées aux plus jeunes, citons la grimpe aux arbres, une initiation aux premiers secours pour la faune sauvage ou encore des ateliers créatifs. Et pour tous, des ateliers de compostage, démonstrations de semis, visites de l’abbaye…

2 L’Iris en fête

Les 6 et 7 mai, Bruxelles, Place des Palais et Parc royal

La Région bruxelloise est à la fête ce week-end, à l’occasion de son 34e anniversaire. Comme de coutume, les institutions européennes ouvrent leurs portes aux citoyens le samedi. Ce même jour, sept communes bruxelloises sont mises à l’honneur. Les curieux peuvent y découvrir, à pied ou à vélo, des lieux secrets ou habituellement fermés au public, dont certains bâtiments Art nouveau qui font la réputation de la Région. En soirée, la place des Palais se transforme en piste de danse pour se trémousser sur Kid Noize ou encore Martin Solveig. Dimanche, le parc royal accueille des villages thématiques dédiés aux familles. De nombreux artistes de rue sont à admirer en spectacle dans le parc et sur la place des Musées.

3 Chantiers ouverts

Le 7 mai, partout en Belgique

Ignorez pour une fois le panneau "Défense de circuler sur le chantier". Des entreprises de construction réparties dans tout le pays dévoilent leurs projets innovants au grand public et ouvrent leurs coulisses pour "construire ensemble demain". Au cours de cette Journée Chantiers ouverts, les visiteurs découvrent des techniques les plus avancées sur des constructions variées. Inscription préalable dans certains cas.

4 Fête du vélo

Le 7 mai, Waremme, place du Roi Albert I

S’adressant à tous les passionnés de la petite reine, du public familial aux cyclistes aguerris, la Fête du Vélo à Waremme propose un riche programme d’activités. Des balades familiales gratuites, en groupe encadré par la police, ou en circuit fléché (20 km) à la découverte des vergers (départ de 10h à 15 h), une bourse, une piste d’éducation au code la route et des stands d’informations sont au menu.

5 Au siècle des Lumières

Du 4 au 14 mai, château de Seneffe

Durant ces vacances de printemps, "Le temps d’une invitation au château de Seneffe" donne une occasion unique de découvrir le XVIIIe siècle autrement, de façon ludique et participative. En compagnie de deux comédiens, Monsieur et Madame vont lever le voile sur la vie dans les appartements du château. La visite est suivie d’une initiation à la danse à la façon du XVIIIe.

6 Zinne Games Festival

Les 6 et 7 mai, dès 11 h, Bruxelles, Saint-Gilles, La Tricoterie

Le Zinne Games Festival fait sa première entrée sur la scène culturelle et vidéoludique bruxelloise. Ce nouvel événement de gaming met à l’honneur une vision déstigmatisée du jeu vidéo. Au programme des festivités: des jeux belges, des bornes rétro ou néo, une zone "E-sport" et des conférences pour en apprendre plus sur les femmes dans le jeu vidéo ou les dessous de l’industrie vidéoludique. Gratuit.

7 Art et nature

Du 5 au 7 mai, Maredsous

Le Marché Art & Nature de Maredsous fait découvrir un vaste choix de produits et d’idées pour fleurir, aménager et entretenir son extérieur, tout en profitant des conseils d’une centaine d’exposants, aux côtés d’artistes venus présenter leur travail au public. L’occasion également de profiter d’un moment de détente dans le parc prestigieux de l’Abbaye.

Le week-end prochain (13 & 14 mai)

Mode celtique

Du 12 au 14 mai, Anthisnes, château de l’Avouerie

Au carrefour des musiques et cultures d’inspiration celtique, le festival des Anthinoises invite aux découvertes pour tous les goûts et tous les âges. Un véritable village celte animé réserve des spectacles de rue, des concerts et un espace dédié aux contes et aux légendes autour de l’imaginaire celtique pour les plus jeunes.

Arbres

Le 13 mai, Flobecq

À vélo ou en voiture, sur un parcours de 20 km, ou à pied sur 5 km, le Rallye des Arbres remarquables entraîne sur le parcours d’un patrimoine séculaire à protéger. Munis d’un carnet de route et d’un questionnaire, les promeneurs (re)découvrent le Pays des Collines, sa nature magnifique et mystérieuse, son patrimoine pittoresque. Départ dès 10 h.

Nature et sculptures

Le 14 mai, 10 h, Comblain-au-Pont, Maison des découvertes

À la découverte de sculptures façonnées par la nature, une balade part à la recherche des acteurs qui ont fait le paysage. Éléments géologiques, plantes, animaux, hommes ont sculpté les matériaux de la région de Comblain-au-Pont pour en faire un endroit unique. Œuvre d’art ou pas, les promeneurs pourront apprécier, le temps du parcours de 3 h.