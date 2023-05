Les conseils d’une pro pour aider un bébé à dormir seul dans sa chambe

Tout d’abord, il semble important de savoir quand est le bon moment. Statistiquement, on considère qu’entre huit mois et un an et demi, les bébés développent une certaine forme d’autonomisation. Cela s’explique notamment par le fait que la plupart des mamans arrêtent d’allaiter dans ce laps de temps. Cette période est donc considérée comme idéale, même si vous pouvez le faire plus tôt. Mais comment expliquer que cette transition puisse avoir du mal à se faire ? "Parfois certains parents sont anxieux à l’idée de se séparer de l’enfant et il le ressent. C’est par exemple plus fréquent chez le premier enfant ou si la grossesse et les premiers mois du bébé ont été éprouvants pour x raisons médicales. L’enfant devient alors le symptôme d’un autre problème et il faut que les parents travaillent sur ce fusionnement. C’est finalement quelque chose d’assez fréquent. Certains vont beaucoup plus supporter la présence de l’enfant sur le long terme et seront demandeurs. Il ne faut pas être trop vite sur le jugement et regarder le sens que chaque parent donne au moment du coucher. Mais à un moment, il faut sauter le pas au risque de développer d’autres problèmes."

Un rituel sur mesure

Plus vous attendrez pour faire dormir votre enfant seul, plus il aura du mal à se déshabituer de votre présence. Pour éviter ce problème, Anne-François Meulemans conseille de mettre en place un rituel du soir agréable et rassurant. "Tout d’abord, expliquez les choses à votre enfant quand la verbalisation le permet. Dites-lui pourquoi il est important qu’il ait sa propre chambre et donnez un cadre clair. Les choses doivent être dites avec autant de fermeté que de douceur, l’idée doit s’imprimer dans son esprit. Ensuite, encouragez-le à faire ses siestes dans son lit, la journée est toujours plus sécurisante que la nuit. Au soir, racontez-lui une histoire, chantez-lui une berceuse et restez avec lui jusqu’à ce qu’il s’endorme". L’enfant apprendra au fur à mesure à prendre ses aises dans ce nouvel environnement. Un travail qui ne se fait bien entendu pas du jour au lendemain. "À terme, je recommande de quitter la chambre de l’enfant avant qu’il ne s’endorme. S’endormir seul et se réveiller seul est plus sécurisant que de s’endormir accompagné et se réveiller seul."

Mais que faire si votre enfant se met à pleurer, vous demanderez-vous ? Anne-Françoise Meulemans conseille de faire preuve de persévérance et de patience. "Il y a pleur et pleur. Chaque parent reconnaîtra quand un pleur est physiologique et que son enfant a vraiment besoin de lui. Il n’y a donc pas à s’en vouloir si vous l’autorisez parfois à dormir avec vous. Mais retenez que toutes les dérogations à la règle sont des zones de fragilité que l’enfant peut garder en mémoire et utiliser par la suite. Le mieux est donc de venir le rassurer dans sa chambre et de le laisser dormir par la suite dans son lit".