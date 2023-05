1. Pelez les asperges vertes et les raccourcir de 5 cm environ de façon qu’elles aient la même longueur. Faites les cuire 10 mn position allongée dans de l’eau bouillante salée, elles doivent être fermes.

2. Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau. Passez les asperges délicatement sous l’eau froide et les déposer sur un papier absorbant.

3. Battez les œufs dans une assiette creuse ; dans une autre assiette, mélangez la chapelure, le parmesan râpé et une pincée de sel et de poivre. Roulez les asperges vertes dans les œufs battus puis dans le mélange chapelure et parmesan.

4. Faites fondre le beurre dans une poêle et ajouter l’huile, y faites frire 5 mn environ les asperges. Les retourner souvent pour qu’elles soient dorées de toutes parts. Les égoutter sur un papier absorbant pour éviter les calories inutiles !

