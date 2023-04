Peut-on cultiver la morelle de Balbis, venue d’Amérique du sud, chez nous ?

Une vraie découverte ?

La morelle de Balbis (Solanum sisymbriifolium) est une annuelle très particulière qui fait partie de la famille des Solanacées, comme la tomate ou encore la pomme de terre. Elle forme un buisson d’environ 1 m à 1,5 m de hauteur. Toute la plante est pourvue de méchantes épines, y compris les feuilles élégamment découpées. Les fleurs apparaissent en été, sont présentées en grappes et sont blanches, violettes et même parfois bleu clair. Quand une fleur a été fécondée, principalement par les bourdons, de petits fruits entourés d’une enveloppe épineuse se développent. Progressivement, cette "protection" va éclater pour laisser apparaître les fruits rouges à maturité. En grappes de 10 à 12 fruits, ils ressemblent à s’y méprendre à des tomates cerises. La récolte commence en septembre et se poursuit jusqu’aux premières gelées.

Surprenantes saveurs !

Parfaitement comestibles, ces fruits ont une saveur complexe, à la fois sucrée et légèrement acidulée, un parfum mélangé de litchi et de tomate… Surprenant mais délicieux ! En cuisine, on consommera la morelle de Balbis en apéritif ou encore sous la forme d’un étonnant et atypique jus de fruit. Mais en compote légèrement citronnée ce fruit titillera vos papilles gustatives. Et, cerise sur le gâteau, il semblerait qu’une culture de morelles de Balbis à côté des pommes de terre empêcherait l’apparition de nématodes qui s’attaquent à nos "patates."

Des exigences proches de celles de la tomate

Il n’est pas difficile de se procurer des semences de Solanum sisymbriifolium dans les catalogues des grainetiers un peu "originaux."

Le semis s’effectue à 21-23°C, en terrine, entre début mars et mi-avril. Les premières plantules apparaissent après une quinzaine de jours. Au stade "deux vraies feuilles", on les repiquera dans de petits pots contenant un terreau de qualité et légèrement enrichi. La croissance est assez rapide. La mise en place au jardin, à un emplacement ensoleillé et chaud, se fera fin mai. Vu la vigueur de la morelle de Balbis, il est conseillé d’espacer les plants de 80 cm et de prévoir un tuteurage solide pour soutenir les tiges chargées de fruits. Durant la saison estivale, un paillage permettra de garder une bonne humidité du sol.

