Comment s’équiper et pourquoi s’assurer de boire une eau pure de qualité ?

Quel est le premier critère de qualité d’un équipement de filtration d’eau ?

La filtration est la première étape du processus de purification de l’eau. L’eau doit être traitée par osmose inverse complète. Ce système de filtrage très fin doit épurer un maximum de résidus secs, soit moins de 100 mg/l, retenir les polluants, jusqu’aux nanoparticules. Il faut donc apporter une attention toute particulière à ce filtre, qui doit être de grande qualité, sans colle ni plastique. Ce filtre est à changer chaque année, et parfois, pour les meilleurs, après 10 ans seulement. Les carafes filtrantes, connues depuis de nombreuses années, doivent, a contrario, voir leur filtre changé très souvent, car ce nid à bactéries peut devenir toxique…

Quelles sont les étapes après une filtration ?

Reminéraliser l’eau est indispensable pour assurer à l’organisme une balance ionique équilibrée: calcium, magnésium, sodium, potassium, etc. L’eau doit donc passer dans une seconde chambre. Il s’agit également de "restructurer" l’eau. Débarrassée de polluants, l’eau porte encore les informations des matières retenues dans le filtre. Cela peut s’apparenter à un cocktail homéopathique nocif. "Restructurer" l’eau, en la réinformant, permet de relier les molécules par des ponts hydrogènes. Le but ? Obtenir des molécules qui hydratent de façon optimale nos cellules, jusqu’à 3 fois plus.

Enfin, pourquoi "vitaliser" l’eau ?

Une eau vitalisée augmente naturellement le taux vibratoire ainsi que le taux d’oxygène. C’est la fluidité des échanges d’électrons qui donne la vitalité dont l’organisme a besoin. Concrètement, cette dernière étape assurée dans les équipements se présente par exemple en vortex (lire ci-contre).

Quel budget prévoir pour un système complet ?

Pour un ménage de 4 personnes, un équipement à 1000€ est déjà possible. Il faut compter 2 000 € pour les meilleurs systèmes. Un coût, certes. Mais alors que certains ménages optent pour de l’eau achetée en bouteilles, je recommande d’imaginer un plan d’amortissement sur le long terme.

Un dernier point d’attention ?

Prendre soin de sa propre tuyauterie, se rappeler que l’eau nous compose à 70%, et surtout s’informer.

Programme de conférences en Belgique par Aquaconscience: www.aquaconscience.com

Vortex et ondes de forme: l’eau "sauvage"

Une eau ne coule jamais de façon linéaire. Il suffit de l’observer dans la nature pour le comprendre. "Les conditions d’écoulement imposées par les canalisations et coudes à 90 degrés perturbent l’équilibre énergétique de l’eau", explique Sébastien Jongen, membre du groupe international "Honorons l’Eau." Voilà pourquoi des vortex sont intégrés dans la plupart des systèmes de purification d’eau. "Cette technique de dynamisation consiste à entraîner l’eau dans un tourbillon pour qu’elle retrouve son potentiel d’eau vivante et non stagnante, comme dans un ruisseau ou même un torrent." À table, les "puristes" chercheront même à préserver cette dynamisation dans des carafes et verreries (photo: verrerie Nature’s Design), "pour préserver les ondes de forme, ces figures géométriques porteuses d’informations et transmises à l’eau."