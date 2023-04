Pourquoi a-t-on mal partout par temps humide?

Aujourd'hui, si on n'utilise plus le mot «rhumatisme», qui est un terme générique pour les pathologies articulaires, le constat demeure. «Les atteintes articulaires sont bien classifiées, dit le spécialiste. Elles peuvent être dégénératives liées à de l'arthrose, secondaires à une accumulation de cristaux comme la goutte ou encore inflammatoires comme dans la polyarthrite rhumatoïde.»

Mais dans tous les cas, l’humidité et le froid n’aident pas.

Des études le confirment

En 2019, des chercheurs anglais ont étudié une population de patients souffrant de douleurs articulaires, quelle qu'en soit la cause (arthrose, fibromyalgie, polyarthrite rhumatoïde). «Ils rapportaient chaque jour sur le smartphone leur degré de douleur articulaire, dit le Dr Malaise. Les chercheurs pouvaient corréler la douleur avec les données GPS du patient, et donc les conditions atmosphérique.»

Ils ont établi que la pire combinaison pour les douleurs articulaires était un temps humide, pluvieux, avec une pression atmosphérique basse.

Les causes de la douleur

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer l’augmentation des douleurs chez les patients souffrant d’arthrose.

« La première, c'est que le froid entraîne des variations de densité des structures qui entourent l'articulation, comme les tendons et les muscles, et que cette tension augmente la friction dans l'articulation. On pourrait aussi imaginer qu'une météo défavorable conduise les patients dans un état plus dépressif, et il est bien connu que des affects dépressifs mènent à une augmentation du ressenti douloureux.»

Mais l'hypothèse la plus vérifiée est celle de la sensibilisation périphérique. «Le froid et surtout l'humidité modifient l'activité des récepteurs de la douleur qui entourent l'articulation, en augmentant leur sensibilité. Quand il fait froid et humide, ces récepteurs transmettent donc de façon excessive les influx douloureux et le patient ressent plus les douleurs des articulations endommagées.

Les patients qui souffrent d'arthrose nous disent qu'ils se sentent mieux en été, ou quand ils partent dans des régions avec un climat plus clément. Cette année, l'été est pluvieux et humide dans notre pays, les patients n'ont donc malheureusement pas le répit des mois ensoleillés.»

Cet article a initialement été publié le 05/08/2021