Et pourquoi pas des scabieuses à facettes dans vos massifs de vivaces ? - La scabieuse à facettes

Les scabieuses font partie de ces plantes dites "de jardin de curé." La scabieuse à facettes (Scabiosa stellata "Fascination") est encore peu répandue chez nous mais il est certain que cette plante n’a certainement pas fini de faire parler d’elle, notamment à cause de la forme bien spécifique de ses fruits. Si ces fleurs sont d’un bleu assez pâle classique, les fruits par contre sont très spéciaux et d’un esthétisme de grande classe. Ils sont tout en facettes et paraissent issus de l’atelier d’un grand joaillier. On les utilise principalement dans les bouquets secs. La méthode de culture de ces scabieuses est simple. On les sème d’avril à juin directement en place. Dès que les jeunes plantes sont assez fortes, on ne gardera qu’un pied tous les 20 cm. Avec ce type de culture la floraison apparaît de juillet à octobre mais il est possible de la hâter en traitant la Scabiosa stellata en bisannuelle. Il faudra alors la semer en août-septembre, en plein air et à mi-ombre. La mise en place définitive aura lieu en avril. Cette plante peut prendre place dans la rocaille ou le massif de vivaces. Son aspect très naturel lui permet de s’accorder avec de nombreuses autres plantes. La récolte des hampes florales porteuses de fruits se fera dès qu’elles auront pris une teinte jaune paille. On les mettra alors sécher à l’ombre, la tête en bas pour que les tiges restent bien droites. Une petite merveille à semer dès maintenant !