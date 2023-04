Des plantes et des oiseaux: quatre activités à ne pas louper ce week-end

Nous avons aussi sélectionné dans notre agenda du week-end, un jardin japonais à Hasselt, un concours d’amaryllis au château de Belœil ou encore un Festival des Plantes près de Namur, dans le parc du château de Beez.

1. Aube des oiseaux, Wallonie et Bruxelles, ce 1er mai

Comme un musicologue faisant entendre un instrument particulier dans un orchestre, les guides passionnés aident à identifier chaque trille de chaque espèce. ©Vlasto Opatovsky – stock.adobe.c

Pas de grasse matinée pour les mélomanes curieux des chants d’oiseaux ce lundi 1er mai ! C’est l’"Aube des oiseaux". Aux premières lueurs du matin, des dizaines de naturalistes fixent rendez-vous pour partir à la rencontre de petits chanteurs à plumes qui font résonner leur symphonie printanière. Entre mars et juillet, mais surtout en mai et en juin, généralement 30 à 90 minutes avant le lever du soleil, les chants de nombreuses espèces se mêlent pour former un concert très sonore, appelé "chœur de l’aube". Mésanges, rossignols, fauvettes, grives, accenteurs ou troglodytes s’en donnent à cœur joie. Comme un musicologue faisant entendre un instrument particulier dans un orchestre, les guides passionnés aident à identifier chaque trille de chaque espèce. Bien que les raisons exactes de cette activité sonore intense matinale soient encore mal connues, la recherche d’un partenaire ou la défense d’un territoire sont évidentes. De nombreuses balades se déroulent à travers la Wallonie et Bruxelles, à destination de tous: amateurs comme passionnés, adultes comme enfants. Dès 5h15 pour certains rendez-vous.

Infos: www.natagora.be/aube

2. Cerisiers japonais, Hasselt, jardin japonais

220 cerisiers en fleurs: cela vaut la peine d’aller jusqu’à Hasselt. ©yun heng lin/EyeEm – stock.adobe.com

Au Japon, elle est attendue avec impatience chaque année: la période des cerisiers en fleur. Il en est de même au jardin japonais de Hasselt, qui ouvre ses portes aux visiteurs pour profiter de la floraison spectaculaire en avril. Avec ses 225 exemplaires, les cerisiers japonais font la fierté de ce jardin nippon. Dans la culture japonaise, le "Sakura" et en particulier sa fleur, est riche en symbolismes. Ces fleurs représentent les nuages, la vie éphémère. Elles sont une ode à la nature mais aussi au potentiel des humains. Une seule fleur de cerisier est joliment délicate, mais en se dressant ensemble, elles forment un seul grand bouquet magnifique. www.japansetuin.be

3. Château et amaryllis, Belœil, du 29 avril au 7 mai de 10 à 18 h

Dans une ambiance de Versailles, le château de Belœil devient le décor de son prestigieux concours d’amaryllis. Ce spectacle coloré et parfumé entremêle quelque 6 000 amaryllis à des lys et autres fleurs prestigieuses sculptées en somptueux bouquets. Ils embaument la résidence princière: son grand escalier, ses salons, ses salles à manger et ses chambres d’apparat.

Infos: www.chateaudebeloeil.com

4. Festival des plantes, Les 29 et 30 avril, Namur, Château de Beez

Le château de Beez, cadre idéal pour cette manifestation. ©ÉdA

Dans un parc à l’anglaise avec ses hêtres majestueux, le Château de Beez offre un cadre idyllique pour son Festival des plantes. Septante exposants, pépiniéristes spécialisés et réputés, venus des quatre coins du pays et de l’étranger y livrent leurs conseils et variétés végétales pour aménager et enrichir son jardin.

Infos: www.festivaldesplantes.be