S’initier au au kimchi, le camembert coréen!

Une affaire d’expérimentation

Un peu comme pour le fromage, il existe une multitude de recettes. Elles se transmettent de génération en génération et dépendent du terroir local. Il existerait plus de 180 variétés car en réalité, il s’agit plus d’une technique de transformation que d’un plat à proprement parler. "On dit qu’il y a autant de kimchi que de Coréens, souligne Émilie Jaworski, gérante d’ Itinéraire Bis Gourmand, une entreprise qui fabrique le sien. De toute façon, un produit fermenté est toujours singulier car il dépend du lieu et de la personne qui le fait. C’est toujours une affaire d’expérimentation."

Jadis, les Coréens conservaient leur kimchi dans de grandes jarres en terre cuite qu’ils enfouissaient sous terre. Il y a plus de 1 500 ans, cela consistait simplement à immerger des légumes dans de l’eau salée. Ce n’est qu’au fil du temps que la recette a évolué pour incorporer l’ail, le piment et les autres ingrédients typiques du kimchi que l’on connaît aujourd’hui. L’objectif était de conserver les récoltes de légumes le plus longtemps possible, ce qui était rendu possible grâce à la fermentation et au froid.

Reconnaissance par l’Unesco

Les Coréens peuvent être fiers: depuis 2015, son processus de préparation est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Il faut dire que le processus de préparation du kimchi suit un rituel ancestral. Appelé kimjang, il consiste à se rassembler pour fabriquer une grande quantité de kimchi. Cette fête populaire a lieu à la fin de l’automne car le but est d’en préparer assez pour passer l’hiver. À cette occasion, on se réunit en famille ou entre voisins dans un esprit de solidarité. La communauté se rassemble, prend le temps de discuter et de tisser des liens. Toutefois, il n’est aujourd’hui pas rare que des familles se détournent de cette tradition et achètent du kimchi industriel importé de Chine.

Comment le faire soi-même : les conseils d’Emilie

©casanisa - stock.adobe.com

Avec son conjoint cuisinier, la gérante d’Itinéraire Bis Gourmand a élaboré ses propres recettes de kimchi, l’une avec du chou chinois, et l’autre avec du chou blanc. "Cela me permet de pouvoir en proposer toute l’année. Quand ce n’est pas la saison, le chou chinois coûte très cher, et je voulais que le produit reste abordable. Tout d’abord, je fais tremper le chou dans une eau saturée en sel pendant 48 h. Les proportions, c’est environ 400 grammes de gros sel pour cinq litres d’eau. Ensuite, je rince le chou à l’eau claire et je le coupe. Je fais une pâte avec trois gousses d’ail, un pouce de gingembre, une dizaine de cuillères à soupe de piment moulu ou du paprika (doux, fumé ou fort), du tamari et un peu d’oignon ciboule. Je malaxe le chou avec cette pâte. Après, j’ajoute ½ pomme, trois carottes râpées et une cuillère à soupe de sucre. Je brasse à nouveau jusqu’à obtenir quelque chose d’homogène. Puis, je mets le tout dans un bocal hermétique. Si c’est du chou chinois, il faut bien tasser mais ne pas écraser la fibre. Un peu de jus va remonter. Il faut laisser un petit centimètre. L’idéal est de laisser prendre à température ambiante un ou deux jours, et ensuite de stocker le tout dans une ambiance de cave. Je mets un petit récipient sous le bocal car il va recracher un peu. Au bout de douze jours, il est prêt à être consommé. Mais on peut attendre jusqu’à six mois de fermentation, si le bocal n’est pas ouvert", détaille Émilie.