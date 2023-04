On connaît les femmes fontaines, mais les hommes fontaines existent aussi

Concrètement, le mot anglais "squirting" se traduit élégamment dans la langue de Molière par "gicler" ou "faire gicler". "Il peut aussi être traduit par émission fontaine, puisque celle-ci peut aller jusqu’à 200 ou 300 ml: soit une sacrée quantité", explique la sexologue Élisabeth Simon, thérapeute de couple à Houdeng, dans le Hainaut, en charge de Café sexo. Mais contrairement aux idées reçues, cette émission n’est pas une éjaculation féminine.

Des études ont prouvé que ce liquide venait en fait de la vessie, sans avoir les composantes de l’urine.

Aussi des "hommes fontaines"

"Les scientifiques et sexologues se basent sur des études réalisées sur des participants auxquels on a demandé de vider leur vessie, puis de commencer à s’exciter via des caresses et de prévenir lorsqu’ils avaient l’impression que le squirting arrivait. Grâce à une échographie de la vessie, on a alors remarqué qu’il y avait un mécanisme de remplissage de celle-ci produit par l’excitation sexuelle." Incolore et indolore, ce liquide vésical n’est pas de l’urine – même s’il peut en contenir des traces. "Une fois le squirting passé, leur vessie était vide." D’ailleurs, si le phénomène soulève encore de nombreuses questions, les études ont prouvé que les hommes aussi pouvaient “squirter”, souligne-t-elle. "A priori, tout le monde en est capable." Alors que le squirting provoque une sensation de devoir uriner, tout est donc question de lâcher prise, comme souvent en sexualité. Ça peut aller très vite. "L’urètre urinaire de la femme est beaucoup plus court (il fait environ 5 cm) que chez les hommes: la sensation de devoir uriner est donc plus rapide chez les femmes." Pour y arriver, il faudra titiller la zone G, dit-elle. Par contre, attention: ce phénomène impressionnant n’est pas nécessairement lié à l’orgasme. "Il peut être source de plaisir pour certains, mais d’autres disent que c’est très désagréable."

Différent de l’éjaculat féminin

Attention aussi à pas conforme le squirting avec l’éjaculation féminine. Ça n’a rien à voir ! "Tout comme l’éjaculat masculin, l’éjaculat féminin est lui de plus petite quantité. Entre 5 et 10 ml, il est généralement émis au moment de l’orgasme. Ce liquide blanchâtre contient une protéine, la PSA, un antigène spécifique de la prostate qu’on retrouve également dans le sperme de l’homme."

Pour en apprendre davantage sur soi et sa sexualité, elle conseille la lecture du livre "Jouissance Club" où les différents croquis indiquent les techniques permettant d’atteindre le squirting.